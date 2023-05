Minsal descarta brote de tuberculosis tras caso detectado en colegio

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, aclaró que en Chile "no se ha eliminado la tuberculosis", tras conocerse un caso en un establecimiento educacional de la comuna de La Florida.

Se trata de un caso activo registrado en el Colegio Politécnico Vicente Valdés, cuyo contagio no se produjo al interior del establecimiento. Desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur se aclaró que los seis alumnos a quienes se le estaban realizando los estudios sí presentaban la bacteria, pero no padecían la enfermedad ni eran contagiosos.

La secretaria general de la Corporación Municipal de Salud y Educación de La Florida, Janett Fernández, detalló que "hasta ahora, solamente tenemos seis que han detectado reactivo, eso quiere decir que ellos no están contagiando, pero se les siguen haciendo exámenes para ratificar que exactamente no tengan tuberculosis, pero no podemos hablar de un brote".

"En este minuto solamente tenemos un caso, que no nace en el colegio Vicente Valdés, sino que es una consulta particular individual, obviamente por situación de enfermedad que se vio afectada y que termina siendo confirmado intrahospitalariamente que fue tuberculosis", añadió.

La titular de Salud señaló que "en Chile no se ha eliminado la tuberculosis, es un riesgo que ha permanecido con nosotros, en un nivel bajo, que es una enfermedad que se contagia también persona a persona, al igual que la influenza y el Covid, se transmite por el aire, la bacteria es capaz de permanecer en suspensión en ambientes cerrados sin luz natural y, por lo tanto, hay una posibilidad de contagio en ambientes cerrados y que tiene un tratamiento antibiótico que es prolongado".

"Nosotros estamos en una situación que podríamos haber avanzado hacia la eliminación, sin embargo, también hemos tenido el tema de migración de lugares con tasas más altas que nos han aumentado también el número de casos nuevos", puntualizó.

En Chile se detectan cerca de 2.000 casos al año, de los cuales 200 resultan en muertes, superando incluso como causa de muerte al VIH.