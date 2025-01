Maya Fernández visitó La Araucanía y evitó referirse a la polémica de la casa

La ministra de Defensa, Maya Fernández, desarrolló este jueves una visita sorpresa a la Región de La Araucanía, específicamente a dependencias del Regimiento de Montaña Tucapel de Temuco, y consultada por la prensa, abordó escuetamente -sin profundizar- la polémica por la fallida compraventa de la casa su abuelo, el expresidente Salvador Allende.

"Yo ayer me referí a ese tema. Prefiero no hacerlo (otra vez) porque hoy estoy aquí como ministra de Defensa, mandatada por el Presidente (Gabriel Boric). Ésta es la labor por la cual estoy hoy acá", dijo la militante socialista.

Contrapreguntada respecto a si "le duele el aprovechamiento" político de la oposición, que -bajo impulso del Partido Republicano- busca incluso destituirla, Fernández contestó: "Prefiero no hablar (sobre eso). Yo también entiendo, fui congresista y tengo un respeto muy grande por los parlamentarios y la labor fiscalizadora que realizan; siempre lo he dicho, así que, simplemente, no me voy a referir más".

"Hoy la tarea fundamental, la que me aboca, es la que me ha mandatado el Presidente de la República, que es la defensa del país, y acompañar a los jefes de la defensa", remató la exdiputada.

#Temuco 📍| La ministra Maya Fernández se reunió en el puesto de mando de la @JdnAraucania con el jefe de la Defensa Nacional de la región, general Alejandro Moreno.



➡️ En la cita revisaron el panorama operacional y el estado de situación del personal desplegado. pic.twitter.com/m8mGJIYCSy — Ministerio de Defensa Nacional (@mindefchile) January 9, 2025

Consultada, en tanto, por la posibilidad de desescalar el estado de excepción constitucional de emergencia que rige hace más de dos años en La Araucanía y el Biobío, señaló que es una materia que está siempre en constante evaluación.

Hasta el momento se ha mantenido la presencia militar en apoyo a Carabineros y a la PDI porque ha dado buenos resultados en cuanto a disminuir los niveles de violencia en la Macrozona Sur.