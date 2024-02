Armada recuperó cuerpo del exPresidente Sebastián Piñera

El Gobierno informó este martes que la Armada de Chile recuperó el cuerpo del exPresidente Sebastián Piñera, quien falleció en un accidente aéreo en el Lago Ranco, en la Región de Los Ríos, luego que capotara el helicóptero en el que viajaba.

La institución informó en un confirmó en un comunicado que "a bordo de la aeronave se encontraban cuatro pasajeros, de los cuales uno de ellos correspondía al ex Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera Echenique, quien falleció en este lamentable accidente. El resto de los ocupantes de la aeronave logró sobrevivir".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que "hace pocos momentos hemos tenido la conformación de Carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar del accidente y recuperar el cuerpo del expresidente (Sebastián Piñera), que ha fallecido".

Por su parte, el exministro de Educación de Sebastián Piñera y vecino de Lago Ranco, Gerardo Varela, señaló que "no se sabe bien si (el expresidente) tuvo un infarto o no, pero no habría sido capaz de sacarse el cinturón y, en consecuencia, se habría hundido con el helicóptero.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) también confirmó el deceso del ex mandatario.

#InfoDGAC Adjuntamos comunicado respecto el accidente aéreo en Lago Ranco.

En tanto, la Fiscalía Regional de Los Ríos informó que instruyó a investigar a la Brigada de Homicidios de la PDI y al GOPE de Carabineros, para esclarecer la dinámica de los hechos.

En esa línea, el Ministerio Público informó que el fiscal de Río Bueno, Sergio Fuentes, se encuentra en el lugar, mientras que la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel López, va en camino al sitio del suceso.

La Fiscalía abrió una investigación por el accidente aéreo de un helicóptero que capotó esta tarde en el Lago Ranco.

Por último, la Armada señaló que "personal de Bomberos de Lago Ranco, Carabineros y la Autoridad Marítima se encuentran trabajando en el lugar", mientras personal naval resguardará el sitio "en espera del Departamento de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil para iniciar la investigación correspondiente".

HIMNO Y APLAUSOS

Luego de que la Armada lograra llegar a la orilla del Lago Ranco, las personas apostadas en el lugar aplaudieron y entonaron el himno en respeto al exPresidente, lo que quedó registrado en diversos videos publicados en redes sociales.

🔴 LAGO RANCO | Personal de la Armada logra rescatar el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera, fallecido en un accidente aéreo. Se espera que su cuerpo sea trasladado a Santiago este miércoles para el inicio de su funeral de Estado.

Estoy acá en el lago Ranco, sacan el cuerpo de Sebastian Piñera, fue despedido con aplausos de la gente y cantando el himno nacional, fue todo el proceso muy rápido y con mucho respeto