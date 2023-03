Piñera descartó trabajar en la "primera línea comunicacional" del proceso constituyente

En el marco del Seminario "Gobernar Es Educar", el expresidente Sebastián Piñera abordó el papel que quiere cumplir en el nuevo proceso constituyente y descartó estar en la primera línea comunicacional.

El exmandatario señaló que "como a una gran mayoría de chilenos y como expresidente, me interesa, me compromete y me preocupa que Chile pueda lograr por fin una Constitución que nos una, que sea legítima, respetable y respetada por todos".

"En eso voy a estar trabajando con mucha intensidad, pero no en la primera línea comunicacional", manifestó Piñera.

Además, tuvo palabras para el presunto cambio de gabinete del actual Gobierno, recordando que durante sus administraciones le molestaba que lo pautearan, por lo que afirmó tener solidaridad con el actual Presidente Gabriel Boric.

Así, sostuvo que "él sabe cuándo, cómo, dónde y quiénes", pero aconsejó que si efectivamente piensa hacer un cambio, que lo haga pronto.