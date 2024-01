Piñera: El fracaso del segundo proceso constitucional debilitó a la derecha

El expresidente Sebastián Piñera reflexionó y analizó sobre el rol de la derecha y su futuro en la política chilena, asegurando que tras la derrota del segundo plebiscito constitucional del 17 de diciembre se encuentra debilitada, sin embargo, prevé un próximo gobierno de la actual oposición.

En conversación con La Tercera, el exmandatario afirmó que "no haber logrado aprovechar con sabiduría, con prudencia y con inteligencia la tremenda oportunidad de haber logrado un buen acuerdo constitucional, pero al mismo tiempo que fuera aprobable por la opinión pública, debilitó a la derecha".

En ese sentido, apuntó que el proceso se confundió con un programa de gobierno de la mayoría del Consejo Constitucional, tomado por Republicanos, y los principales errores de su sector fueron poner en duda la Ley de Aborto en tres causales y "cosas absurdas como, por ejemplo, el tema de las contribuciones".

"Pero también es cierto que Chile Vamos tenía los votos suficientes para haber podido lograr un acuerdo para una Constitución que fuera aprobable por la opinión pública y que eliminara estos gustitos, errores y excesos", reparó el exmandatario.

Con esa premisa, apuntó a que "faltó conducción y liderazgo" desde Chile Vamos en el proceso, ya que, sus consejeros "actuaron en forma cada uno bastante autónomo e independiente, no hubo conducción o una visión estratégica, porque el gran objetivo era una buena Constitución".

"Creo que ahí hubo una falla de estrategia, de planificación, de coordinación, de visión", señaló sobre las directivas de los partidos y de los consejeros.

Sin embargo, el otrora Presidente prevé que la derecha tiene un buen futuro y podría llevarlos a un próximo gobierno. "La gran misión de la oposición es sacar a Chile de este pantano. Ponerlo en marcha. Hacer que Chile recupere el rumbo, el ritmo y se ponga en marcha hacia lo que todos queremos", aseveró.

"La propuesta que hago es muy simple. Primero, que dentro de la oposición, y en esto incluyo desde el centro, Chile Vamos y Partido Republicano, logremos un acuerdo con las bases esenciales de una alianza política al igual que lo hizo la centroizquierda para recuperar la democracia", manifestó.

En la misma línea, señaló que deben fijar con claridad "las prioridades del próximo gobierno" como seguridad, empleo, crecimiento, entre otros, como también "desatar las fuerzas de la libertad, imaginación, creatividad, emprendimiento, que hoy día están totalmente ahogadas".

No obstante, ante las declaraciones de José Antonio Kast que aseguró que no participaría en primarias con Chile Vamos, el expresidente reparó en que "sin optimismo, sin voluntad, sin decisión, sin compromiso, sin pasión, Chile no va a salir de este pantano de mediocridad y estancamiento en que estamos".

En cuanto al rol del líder republicano y la candidata de la UDI, Evelyn Matthei, señaló que "sin duda que ellos son hoy día las dos figuras mejor posicionadas y por tanto tienen una responsabilidad muy especial en no dejar que los árboles les impidan ver el bosque".

Dado lo anterior, insistió en una alianza de la derecha porque no "es una tarea solamente de un partido ni de Chile Vamos. Esta es una tarea tan grande, tan difícil, tan noble, tan necesaria, tan desafiante, que requiere una gran alianza para tener mayoría política en el Congreso, para tener mayoría social y cultural en la gente, para poder hacer estas grandes transformaciones".

Sin embargo, reparó que "Chile Vamos no debe actuar al ritmo o a la música que pone Republicanos. Debe actuar al ritmo y a la música de lo que demanda el país. Esta propuesta de una gran alianza para una gran misión es lo que Chile hoy día necesita".