El Grupo Libertad y Democracia, foro internacional que reúne a políticos de centroderecha y derecha, homenajeó este martes en Chile al dos veces Presidente Sebastián Piñera, quien fue además uno de sus fundadores.

El acto, desarrollado en el Aula Magna de la U. del Desarrollo, tuvo la participación de su viuda, Cecilia Morel, sus hijos Sebastián y Magdalena, algunos nietos y antiguos colaboradores; y de los exmandatarios latinoamericanos Mario Abdo (Paraguay), Iván Duque (Colombia), Guillermo Lasso (Ecuador), Mauricio Macri (Argentina), y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia). También asistió el expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

"Sebastián Piñera que fue un hombre exitoso, porque desde el Gobierno a la empresa, a la filantropía, y exitoso sobre todo con sus seres queridos, con su familia, lo atravesaron dos conceptos que para mí son como el aire: el amor y la pasión. Si uno no le pone amor y pasión a las cosas, es que no vale ni la pena. Y el semblante de él lo decía; no debe ser tu caso, Cecilia, pero yo nunca lo vi de mal humor", valoró en su discurso Lacalle Pou.

A su turno, Duque relevó que el fallecido jefe de Estado chileno "está en la memoria de muchas personas por distintas razones, pero sobresale una condición: un ser humano con una generosidad sin límites, un verdadero creyente en la democracia y un genuino desarrollador de proyectos".

El homenaje partió con un video recopilatorio de los hitos de los dos gobiernos de Piñera, y un repaso de los discursos del Presidente Gabriel Boric y exmandatarios chilenos en el funeral de Estado, tras su muerte el 6 de febrero en un accidente aéreo en Lago Ranco.

LEER ARTICULO COMPLETO