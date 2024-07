Corte envió a prisión a los detenidos en el operativo de Villa Francia

La Corte de Apelaciones decretó la prisión preventiva para los detenidos en el operativo llevado a cabo este fin de semana en Villa Francia, tras una apelación a la libertad emanada por el Tribunal de Garantía.

El fiscal Claudio Orellana, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, detalló que "hemos conocido la resolución de la ilustrísima Corte de Apelaciones respecto de las dos apelaciones que en audiencia se intentaron el día sábado y el día de ayer por parte del Ministerio Público, la primera respecto de nueve imputados por distintos delitos de la Ley de Control de Armas por una multiplicidad de armas encontradas al interior de un domicilio (...) y la segunda por una formalización por un par de delitos también de la Ley de Control de Armas asociadas a la tenencia de un artefacto explosivo de fabricación artesanal y también la tenencia de explosivos".

"La ilustrísima Corte de Santiago acogió la petición del Ministerio Público y también de la querellante del Ministerio del Interior en el sentido de que sí existen, en primer lugar, antecedentes que justifican la existencia de los delitos por los cuales se formalizó, en segundo lugar que también existen antecedentes que permiten presumir fundamentalmente la participación de los nueve imputados en la comisión del delito formalizado", precisó.

El persecutor destacó que "también existen antecedentes que permiten entender que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de manera que se dispuso a su respecto la medida cautelar de prisión preventiva".

Sobre la caución de un millón de pesos que se había puesto para una de las imputadas, el fiscal dijo que "queda sin efecto, la caución era solamente en el caso de mantener la privación de libertad por peligro de fuga, pero como fue reemplazado el peligro de fuga por peligro para la seguridad de la sociedad no es posible la caución".

USO DE CÁMARAS CORPORALES

El fiscal también se refirió al uso de cámaras corporales por parte de los funcionarios policiales, indicando que "a mí no me consta en este momento la existencia de las imágenes. Como señalé al tribunal en su momento, el día sábado, a una petición de una de las defensas que requería imágenes, la ley que dispone la obligatoriedad de llevar cámaras corporales aún no está en vigencia, de manera que Carabineros no estaba obligado a eso".

Por su parte, la abogada defensora de algunos imputados, María Rivera, dijo que "nosotros seguiremos en la defensa y vamos a demostrar que nuestros defendidos nada tienen que ver con esas armas que dicen haber encontrado en la Radio Villa Francia".