Diputada Ossandón: "He pensado seriamente tener un arma en mi casa"

Tras el tiroteo que causó la muerte de cuatro adolescentes en Quilicura este fin de semana, la jefa de los diputados RN, Ximena Ossandón, admitió en El Primer Café de Cooperativa que el "miedo" la ha motivado a evaluar la idea de comprar un arma.

La parlamentaria del Distrito 12 -que incluye a comunas complicadas por la delincuencia, como La Florida, La Pintana y Puente Alto- señaló que, en base a su experiencia, "las armas hoy son el poder de las poblaciones sobre cualquier autoridad: o sea, tienen fácil acceso, no hay ningún control, e incluso desde las cárceles ofrecen ametralladoras por precios que en algunos casos son irrisibles", de manera que "la gran mayoría de los jóvenes de las poblaciones está portando armas".

En vista de tales antecedentes, reconoció: "He pensado seriamente en tener un arma en mi casa, y me imagino que mucha gente también lo hace -claramente de forma legal-, porque hoy uno tiene miedo; tengo gente muy cercana que ha sido asaltada durante la noche, que han amarrado a sus familias, y frente a esa experiencia uno usa cualquier cosa".

Por lo tanto, la opositora se abrió a una eventual modificación de la Ley de Armas que flexibilice la compra legal de estas: "No puede ser que los que atacan tengan una capacidad de armas impresionante, y nosotros nos tenemos que defender, no sé, rezando o pidiendo que por favor no le hagan nada a nuestros niños", insistió.