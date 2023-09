"No vamos a naturalizar la cultura narco. No vamos a permitir que se inserte en nuestra vida cotidiana", advirtió el Presidente Gabriel Boric al presentar este miércoles el proyecto de ley que limita los funerales de alto riesgo, anunciado en la última Cuenta Pública. "No es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, fuegos artificiales, desórdenes e incivilidades. Por grande que sea la legítima tristeza que causa la pérdida de un ser querido, no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, obligue a suspender clases, a cerrar calles al tránsito de vehículos o personas. No queremos más colegios cerrados por el temor que genera este tipo de actos", dijo el Jefe de Estado en la ceremonia en La Moneda.

