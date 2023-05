Cámara Nacional de Comercio cifra en 60% índice de victimización del sector

De acuerdo a la encuesta de victimización elaborada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), durante el segundo semestre de 2022, el 60,1% de los locales del sector fue víctima de algún delito," marcando un alza significativa frente al mismo semestre de 2021 y el mayor nivel en la historia del indicador (2008)".

Para Ricardo Mewes, presidente de la gremial, "los resultados dan cuenta que el aumento de victimización es una realidad evidente y sostenida. Sin embargo, lo más preocupante es que esta alza es generalizada, vale decir, la victimización dejó de ser un problema localizado en Santiago o en una ciudad en específico, sino que afecta, en distintas magnitudes, a todo el país".

"Una alternativa sencilla ante estos resultados sería consternarse y manifestar asombro ante el poco auspicioso escenario en el que nos encontramos. Sin embargo, eso no es a lo que aspiramos. Buscamos dar a conocer este estudio a las autoridades que hoy están a cargo de la agenda de seguridad y también ponernos a disposición para trabajar mano a mano, en revertir estas tendencias y devolver la paz a nuestros barrios y a la actividad comercial de las ciudades", agregó.

El sondeo que se realizó entre el 16 de enero y el 3 de marzo de 2023, a 1.204 establecimientos de Iquique, Antofagasta, Viña del Mar-Valparaíso, Gran Santiago, Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt; y da cuenta de una tasa de victimización de 60,1%, resultado que se ubica por encima de la medición anterior (58,6%) y significativamente sobre igual semestre de 2021.

Las ciudades con mayor nivel de victimización durante el segundo semestre del año pasado, superando el promedio nacional, fueron Temuco (73,3%), Valparaíso-Viña del Mar (62,6%) y Concepción-Talcahuano (62,3%). Se ve también un incremento en los promedios de victimización pre y postpandemia en todas las ciudades estudiadas, sobre todo en el norte, con un alza de 50%.

El sector retail (tiendas por departamentos, supermercados y farmacias) es el más victimizado con una tasa de 86,1%. Por su parte, se ven alzas significativas en Otros Minoristas y Hoteles y Restaurantes, alcanzando estos una tasa de victimización de 59,8% y 59,1% respectivamente. Finalmente, los rubros de Compra y Venta de Automóviles, Empresas de Logística y Estaciones de Servicio marcan 51,3% de locales victimizados.

La CNC detalló que "el delito y/o falta con mayor ocurrencia es hurto (25,8%), seguido por otros daños materiales al local (24,3%) esto incluye incendios, destrozos, rayados, entre otros. Le siguen el hurto hormiga (23%), robo de accesorios de vehículo comercial (14,9%), delito económico (10,6%) y robo de mercancía en ruta (7,1%). Por su parte, el robo con violencia afectó a 5,6% de los encuestados y el robo de vehículos de uso comercial a 4,2%".

"De aquellos que fueron victimizados, 58,4% no denunció ningún delito, destacando Otros Minoristas y Hoteles y Restaurantes. De aquellos que denunciaron al menos una vez, frente a la pregunta sobre si obtuvieron o no los resultados que esperaban, 78,1% aseguró que no, aumentando frente a la medición anterior y solo 12,2% respondió afirmativamente", explica el documento.

En esa línea, "las principales barreras que frenan las denuncias se relacionan con que no confía en la eficacia de la denuncia (63,5%) y por ser un trámite engorroso (46,4%). Luego le sigue que no denuncian por ser un robo de bajo monto (45,1%), por no tener pruebas (31,9%) y por falta de tiempo (31%)".