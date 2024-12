Cordero refutó propuesta presidencial de Kast en seguridad: Terapias de shock no son exitosas

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, respondió este domingo la propuesta del Partido Republicano sobre realizar una "terapia de shock" para enfrentar la delincuencia en el país, abogando por una mayor gestión en seguridad pública.

El presidente de la colectividad, Arturo Squella, adelantó esta mañana en el programa "Estado Nacional" de TVN la agenda de seguridad que presentará el candidato presidencial José Antonio Kast para las elecciones de 2025.

"Nosotros vamos a proponer una 'terapia de shock' en materia de seguridad", dijo el timonel, con el fin de "reestablecer el sentido de autoridad" en el país.

En esa línea, explicó que "lo que está pasando con los carabineros, con la migración, incluso hasta en una sala de clases, es inaceptable. Uno tiene que reforzar el sentido de autoridad (...) Nosotros somos partidarios de incrementar sustantivamente los salarios de las fuerzas policiales en general, de Gendarmería, establecer sanciones severas para quienes se atrevan a desafiar la autoridad".

Para ello, también planteó que hay que "reivindicar el uso de la fuerza legítima por parte del Estado".

Squella no ahondó en la agenda, aludiendo a que los detalles los dará Kast; sin embargo, precisó que "vamos a tener un Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo implementado por Nayib Bukele) sin ninguna duda, en el desierto de Chile, donde las condiciones climáticas nos ayuden a equiparar más o menos lo que observamos en El Salvador".

Cordero: Lo exitoso no son terapias de shock; es tener gestión en seguridad pública

Más tarde, el subsecretario Cordero fue consultado en el mismo programa por la propuesta de Republicanos y abogó por tener una mayor gestión en seguridad pública para combatir la inseguridad.

"No alcancé a escuchar cuál iba a ser la terapia de shock, pero yo creo que hay una cosa respecto de la cual poco se habla y poca atención se pone. Lo que es exitoso o el gran desafío que tiene Chile no son terapias de shock; es tener gestión en seguridad pública. Y no, (la crisis de seguridad) no ha sido un problema de 'buenismo'", aclaró.

En esa línea, enfatizó que "cuando uno habla de gestión en materia de seguridad pública significa, uno, qué hacer, pero sobre todo cómo hacerlo. El cómo hacerlo significa no solo mirar que las policías funcionan de modo independiente, que las instituciones funcionan de modo independiente, sino que usted tiene que buscar que trabajen conjuntamente (...) Que compartan información, que estén en un mismo lugar".

"Las organizaciones criminales son estructuras empresariales muy dinámicas, muy adaptativas. El Estado es sectorial, no comparte información. Gestión pública en materia de seguridad es trabajar integradamente, compartir información, no rivalizar en el lugar que debe intervenir y permitir persecución penal eficaz", explicó.

"Siempre hablamos de las policías, pero es relevante que trabajen con las policías Aduana e impuestos internos. Es clave perfilar con la información tenemos de Gendarmería. Hay cosas que yo no puedo decir públicamente, (pero) la importancia que es ocupar la información que tiene Gendarmería para perfilar determinado tipo organizaciones", indicó.

Cordero concluyó que "antes de estar preocupados de terapias de shock, lo que tenemos que hacer es que tengamos gestión pública en seguridad".