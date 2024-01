Diputado Jouannet: Hacemos hartas leyes, pero al final del día no tenemos seguridad en las calles

El diputado Andrés Jouannet declaró respecto a la crisis de seguridad que actualmente atraviesa el país que "hacemos hartas leyes, pero al final del día, el tema es que no tenemos seguridad en las calles".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el presidente de Amarillos por Chile reveló que "tenemos un déficit de un 40% de carabineros, ahí está en la bala de plata. Nosotros hoy día no vemos carabineros; el año antepasado egresaron 800 carabineros, pero 1.500 fueron a retiro; este año -porque el Gobierno implementó una medida- aumentó a dos años la formación de carabineros, (por lo que) este año van a egresar algo así como 1.500, pero 2.300 van a ir a retiro".

"O sea vamos para atrás, y esto se puede resolver con cuestión reglamentaria: hacer más escuelas de carabineros", explicó el parlamentario.

Además, señaló que "esto es una cuestión de recursos y también de pagarles una pensión mínima a los carabineros. Un joven que quiere ser carabinero recibe hoy día una mensualidad de 60 mil pesos, con eso imposible mantener a su familia", y aseguró que "le hemos dicho ministro de Hacienda cuánto cuesta tener 6.000 carabineros en formación y pagarle un sueldo a 300 mil pesos, son 11 mil millones de pesos al año, comparado con todo el presupuesto nacional eso es muy poco".

"El problema es que hay que tener la voluntad política y yo creo que hemos perdido dos años de enredarnos mucho en discusiones, cuando efectivamente el tema es tener más carabineros", remarcó.

Asimismo, reveló que "hoy día votamos en la Comisión de Defensa la posibilidad que los estudiantes de Carabineros del segundo año también puedan portar armas, porque el error que se cometió es que se aumentó a dos años el que los jóvenes pudieran formarse como carabineros, pero no pueden usar armas hasta que salen de Carabineros. Entonces, tenemos todo el segundo año que salen a hacer las prácticas afuera, a la calle sin armas".

Finalmente, indicó que el tema de fondo es que "tenemos que tener dos cosas. Primero, las fronteras hoy día están absolutamente expuestas, yo por eso hace dos años atrás propuse la policía militar de frontera, crear una institucionalidad nueva. Existe una policía militar que es Directemar, que es de la Armada. Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con la Fuerza Aérea y con el Ejército?".

"No es para mañana, pero uno tiene que hacer política pública a mediano y largo plazo en el estilo de los gobiernos de la Concertación, si no vamos a inventar nada nuevo, los gobiernos de la Concertación hicieron eso y tuvo éxito, ¿por qué no volvemos al mismo modelo?", cerró.