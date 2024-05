Diputados RN insisten en oponerse al fast track de seguridad

La bancada de diputados de Renovación Nacional confirmó que se opondrá al avance del llamado fast track legislativo de seguridad acordado entre el Gobierno y el Congreso, que dará prioridad 32 proyectos de ley, por propuestas "esenciales" que quedaron fuera.

En la víspera, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Andrés Longton, advirtió que "la agenda priorizada no representa a la bancada de RN; incorporaron los proyectos que a ellos le parecían convenientes y que no le producían ninguna dificultad al Gobierno, dejando de lado los que son esenciales para la seguridad".

"No estamos dispuestos a suscribir ningún fast track legislativo si es que no están las condiciones básicas o líneas rojas de proyectos que consideramos que deberían estar", remarcó este miércoles el diputado RN José Miguel Castro, "como por ejemplo, la responsabilidad penal adolescente, el tratamiento de homicidios, y por supuesto, el proyecto que tipifica el ingreso clandestino a nuestro país como un delito".

"Son cosas en las que el Gobierno no quiere avanzar", fustigó el parlamentario.

Los reparos hicieron eco afuera de ese comité, pues el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), coincidió en que "esta es una lista de proyectos que ha priorizado el Ejecutivo, y nos parece legítimo, pero no es la priorización que tienen el Congreso ni las comisiones".

"También vamos a tramitar proyectos que son importantes y urgentes, que por ejemplo, enfrenten el tráfico de armas, y sobre todo la inmigración descontrolada en el norte del país", aseveró.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Ante el reclamo opositor, la ministra del Interior, Carolina Tohá, relevó que "este acuerdo está encabezado por el Ejecutivo y los presidentes de ambas cámaras, y el presidente del Senado (José García Ruminot) es de RN también. Entonces yo espero que estas aprensiones que ha planteado la bancada de RN se resuelvan".

Por ende, los conminó a tratar "entre todos de coordinarnos, de colaborar, de priorizar, y los proyectos que no están en los fast track no quiere decir que no se van a discutir, (sino que) no tendrán la prioridad de tiempo en el plazo inmediato, nada más".

A su vez, desde el oficialismo, el diputado Jaime Araya (ind-PPD) consideró que "lo de RN más bien parece una pataleta, porque no están todos los proyectos que ellos quisieran. Así no se avanza en democracia, eso es imponer su pensamiento".

"Necesitamos actuar con responsabilidad, con madurez, y entender que los proyectos que están propuestos son importantes, que han sido concordados con todas las bancadas, incluso con las de oposición, así que les llamaría a tener un ánimo más colaborativo, a dejar un poco el egocentrismo de lado", cerró.