¿Estado de sitio? "La experiencia comparada no es positiva, pero no descarto ninguna herramienta"

El Presidente Gabriel Boric abordó este miércoles, en medio de su visita oficial a Paraguay, el debate que instaló el senador socialista José Miguel Insulza respecto a la necesidad de declarar estado de sitio en la Región Metropolitana para controlar la ola de asesinatos evidenciada en los últimos días.

"Acá hay, sin lugar a dudas, una situación grave, donde tenemos un enemigo que -espero- sea común, que es el narcotráfico y el crimen organizado: ése es un enemigo del Estado de Chile, y lo vamos a perseguir y combatir en todas partes", dijo Boric en medio de una declaración ante a la prensa junto al presidente Santiago Peña.

#VisitaOficial Paraguay | Presidente @GabrielBoric junto al Presidente @SantiPenap realizan declaración conjunta desde el Palacio López.

El Mandatario profundizó señalando que "la experiencia comparada respecto a lo que significa involucrar a Fuerzas Armadas -que no están preparadas para esto- en particular en zonas urbanas, no es positiva".

"Sin embargo, yo no descarto ninguna herramienta constitucional. Lo que importa en estos casos es que las herramientas que tengamos den resultados, y las herramientas que actualmente se han utilizado en la Región Metropolitana no han tenido los resultados esperados", reconoció Boric.

Durante sus actividades de la mañana, el Jefe de Estado se vio constantemente atento a su teléfono, siguiendo lo que acontecía en La Moneda, donde la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve se reunieron con los jefes de Carabineros, la PDI y la Fiscalía, y anunciaron un conjunto de medidas destinadas, precisamente, a "extremar la capacidad del Estado" en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en la capital chilena.

SINTONÍA PRAGMÁTICA, MÁS ALLÁ DE LA ETIQUETAS IDEOLÓGICAS

En el plano internacional, la visita a Asunción puso foco en la integración regional, con el proyecto de Corredor Bioceánico Vial (una carretera que busca conectar el sur de Brasil con el norte de Chile, pasando por Argentina y por Paraguay) como ejemplo concreto.

En su diálogo con Santiago Peña, ambos gobernantes relevaron una sintonía particular, pese a que representan corrientes ideológicas distintas: el paraguayo es miembro del Partido Colorado y se define como conservador y liberal. Sin perjuicio de ello, aboga por el pragmatismo en las relaciones exteriores.

Participaron de la instancia los ministros @AlbertoKlaveren y @Nico_Grau, la ministra @_CaroArredondo, el embajador de Chile en Paraguay, Guillermo Bittelman; autoridades de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, además de empresarios y empresarias de ambas delegaciones.

"Nosotros tuvimos esta conversación a solas en Santiago de Chile, donde yo te decía, vos (tú) y yo estamos obligados a trabajar juntos. Y cuando me preguntaste por qué, yo te decía: 'Porque si no lo hacemos, les vamos a dar el gusto a aquellos que quieren encasillarnos en etiquetas'. Nosotros tenemos todo el derecho a tener nuestros pensamientos y nuestras ideas, pero nunca tenemos que rehusar a principios y valores: la libertad, la democracia, la tolerancia. Ésos son los valores que en Paraguay estamos cultivando", comentó Peña.

Durante esta tarde, Boric tiene previsto dar un discurso frente al Congreso Nacional del Paraguay, su última actividad antes de retornar a Chile.