Fedefruta llama al Gobierno a tomar acciones urgentes contra la delincuencia

La Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta) pidió al Gobierno acelerar el trámite de su agenda de seguridad y tomar acciones urgentes contra la delincuencia, a raíz del asalto que dejó dos agricultores asesinados en Malloa, Región de O'Higgins.

Ante lo ocurrido en la Ruta de la Fruta, el vicepresidente gremial Víctor Catán sostuvo en Lo que Queda del Día de Cooperativa que la delincuencia se ha movido desde el mundo urbano al rural.

"Este no es un hecho casual, ya se había visto muchos otros (asaltos) que no habían terminado en este desenlace, muchos de los productores que producen sus frutas y verduras van Lo Valledor a vender y vuelven con la plata para pagar a sus trabajadores y son asaltados", indicó.

Por ello, pidió al Gobierno avanzar con "suma urgencia" en su agenda de seguridad y que "se tome una vez por toda en serio este tema, no digo que no lo han hecho, pero en verdad que los resultados o las acciones que han tomado, evidentemente no han causado los efectos que el país requiere".

En ese sentido, Catán planteó que "me parece que es vital que el ingreso irregular sea un delito, no puede ser una falta, creo que parte de ahí. Una segunda cosa, es un tema de inteligencia, no sabemos quién está en Chile y se están cometiendo una serie de delitos que no están siendo perseguidos, porque no hay un hilo conductor".

No obstante, reparó en que la migración es importante para la industria agraria, ya que, "hay labores agrícolas que no son de interés a la población nacional y lo han ocupado los extranjeros. Me atrevería a decir que las cosechas no se podrían levantar hoy día si no tuviéramos su colaboración", pero recalcó que deber ser regularizada.

Por otro lado, ante el ultimátum de los gremios de camioneros al Gobierno que podría levantar una paralización, Catán señaló que "nosotros apoyamos 100% a los camioneros", pero que ve complejo adherirse a ellos.

Y bajo la misma línea que la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), argumentó que "nosotros estamos 100% abiertos a dialogar, a sentarnos y colaborar con todo lo que podamos para construir un Chile mejor".