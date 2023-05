Gobierno lanzó Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que "nivelará la cancha hacia arriba"

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, entregó en Cooperativa mayores detalles del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Municipal, lanzado este lunes, y que busca "nivelar la cancha hacia arriba" en esta materia.

🚫 Nunca más los municipios de 🇨🇱 tendrán que concursar para acceder a recursos para desarrollar proyectos de #seguridad. Hoy el Subsecretario @EduardoVergaraB junto a Alcaldes/as lanzaron el Sistema Nacional de Seguridad Municipal#MásSeguridad



Los detalles aquí 👇🏽 pic.twitter.com/xUsJDDt77L — Subsecretaría de Prevención del Delito (@SubPrevDelito) May 29, 2023

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad mencionó que "lo que no queremos hacer es sacarle a los que más tienen y darle a los que menos tienen, sino que al contrario, inyectarle los recursos a los que menos tienen para nivelar la cancha hacia arriba".

"Este sistema termina con la concursabilidad, nunca más los municipios van a tener que concursar con otros para tener recursos. El año pasado se adjudicaron recursos aproximadamente a 60 municipios y este año con el Sistema Municipal de Seguridad se adjudicarán a más de 250, sin concursos", precisó.

Vergara dijo que para tomar en cuenta a qué comuna se le entrega dinero, "hay un índice de vulnerabilidad sociodelictual, que lo ingresamos a Contraloría, que nos da el visto bueno para que no existan preguntas, para que sea transparente, para que no existan dudas y este índice no solamente mira los casos policiales, sino que inyecta otras variables, como la población flotante, participación de niños, niñas y adolescentes en delitos, delitos contra la mujer, presupuesto municipal".

Con esta información, explicó el subsecretario, "se genera un ranking con todos los municipios del país (...) nos impusimos un plazo de siete días para publicar este índice en la página web, va a ser público. No solamente va a decir el lugar en el ranking, sino que inmediatamente va a decir cuál es el monto de la primera inversión".