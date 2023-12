Mirosevic dice que el "fast track" se atoró en la Comisión de Seguridad

El diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) acusa a la oposición de querer tramitar todos los proyectos de ley en materia de seguridad en la comisión respectiva de la Cámara Baja porque tienen mayoría, asegurando que "eso ha generado un problema".

"En esa comisión en particular se ha volcado, probablemente, más de los proyectos que se deberían tramitar, y eso ha generado un problema. La oposición ha insistido en eso, ha insistido que sólo la Comisión de Seguridad pueda verlos. Yo no estaba de acuerdo con esa idea. De hecho, es más, hago al tiro un llamado: por qué no le quitamos algunos proyectos de la Comisión de Seguridad Ciudadana, los mandamos algunos a Constitución, por ejemplo, para poder tramitar más rápido, porque todos en una misma comisión no funciona", declaró el expresidente de la Cámara.

Y acusó que "claro, la oposición como tiene mayoría en esa comisión, ha decidido ponerle más empeño a esa comisión, pero es un problema, así que yo diría que ahí hay un mecanismo para poder acelerar la cosa".

El presidente de la aludida instancia, el diputado Andrés Longton (RN), respondió que "no estoy de acuerdo con lo señalado por el diputado Mirosevic. Primero, porque no todos los proyectos del 'fast track' legislativo en materia de seguridad pasan por la Comisión de Seguridad, algunos pasan por la Comisión de Gobierno o bien de Constitución, que conjuntamente con Seguridad, creo que son las comisiones que más han sesionado".

Lo anterior, "precisamente poniendo por delante todos los proyectos que tengan que ver con combatir la inseguridad que está viviendo nuestro país y donde el Gobierno tiene un rol que es preponderante, del punto de vista del impulso legislativo. Por eso yo creo que la preocupación del diputado Mirosevic tiene que ser política, desde el punto de vista de alinear a los suyos", remarcó el parlamentario de Chile Vamos.

Del denominado "fast track" legislativo, quedan nueve proyectos pendientes de un total 31, los cuales son los que más complejidad tienen porque requieren cambios a la institucionalidad. Entre ellos, la creación de la Defensoría de las Víctimas o el Ministerio de Seguridad, así como también la modernización al Sistema de Inteligencia Financiera o las nuevas reglas del uso de la fuerza.

La vocera Camila Vallejo se refirió al violento fin de semana que se vivio en el país, con nueve homicidios, y dijo que "si queremos disminuir (este tipo de crímenes) aún más, o disminuirlo en aquellos lugares donde todavía no logramos disminuir el número de homicidios, es que tenemos que seguir fortaleciendo este tipo de políticas".

AMUCH: VIVIMOS EN UN ESTADO SETENTERO CON UN GENERACIÓN MILLENNIAL

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCh), Gustavo Alessandri, se reunió en La Moneda con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por la crisis de seguridad.

Tras la cita, el jefe comunal señaló que el Gobierno "recién está entendiendo lo que vivimos los chilenos, todavía seguimos viviendo en un Estado setentero con una generación millennials, y hoy día el mejor ejemplo es lo que se vivió este fin de semana, y el problema es que hoy día la calle, los bienes nacionales de uso público, lo están gozando los delincuentes".

En esta línea, subrayó que se deben tomar "medidas claras, trabajemos en conjunto todas las instituciones del país y dejemos este sistema procesal penal garantista que deje de proteger a los delincuentes y que proteja a las personas comunes y corrientes que somos víctimas de la delincuencia".

La AMUCh propuso al Ejecutivo un "plan de fuerza de tareas antidelitos", el cual contempla una cohesión entre la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y las fuerzas municipales para enfrentar el crimen organizado, lo que habría sido recogido por Monsalve y sería anunciado prontamente.