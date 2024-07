Monckeberg propuso buscar "alternativas" a un estado de excepción constitucional

El exministro Cristián Monckeberg (RN) propuso en El Primer Café de Cooperativa buscar "alternativas" a un estado de excepción constitucional, lo que ha sido planteado por un sector del oficialismo para intentar contener la crisis de seguridad en la Región Metropolitana.

El también exconvencional constituyente formuló la idea de un estado de excepción constitucional "con inicio y término, con un plazo concreto, ayer escuché a algunos diputados que hablaban de un sistema de transición, facultades excepcionalísimas, de shock, para aplicar en ciertas materias".

En esta línea, indicó que "pensemos qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas, evidentemente es un tema, a lo mejor no asociados al estado de excepción, a lo mejor dictando una norma especial que ejecuten", como "ayudas de vigilancia, fuerzas de tarea operativa, (pero) no en la custodia del orden público".

"Más allá de los particulares estilos de cada uno de nosotros, es evidente que lo que queremos es que esto se resuelva y avance, en eso no me cabe la menor duda y la oposición va a estar en eso", aseguró el exparlamentario.

Por lo anterior, remarcó que el secreto bancario "hay que levantarlo para perseguir el crimen organizado, en eso no hay que equivocarse", por lo que afirmó que esta materia y en la discusión respecto de la inteligencia "van a estar los votos nuestros y se va a aprobar".

Sin embargo, criticó que no ve al Gobierno "empujando convencido, entusiasmado, en esta agenda. Cuando hay lamentables asesinatos, esto dispara para arriba. Cuando no, baja y deja de ser tema. No es un tema permanente y eso creo, a mi juicio, es lo que le está faltando a este Gobierno".

"Al Gobierno lo veo reaccionando frente a un problema político. No lo veo con la convicción y su prioridad en estos temas", reflexionó.