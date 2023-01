"No necesitamos mesa": Bancadas UDI y RN emplazan al Gobierno a enviar proyectos sobre seguridad

Las bancadas de la UDI y Renvoación Nacional en la Cámara de Diputadas y Diputados emplazaron al Gobierno a que presente prontamente proyectos sobre seguridad ciudadana, desestimando asimismo la necesidad de retomar la mesa que buscaba un acuerdo en la materia, a la que la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), esperaba que Chile Vamos volviera.

"No tenemos más tiempo que esperar", dijo hoy Tohá, quien espera que el próximo lunes haya una reunión para suscribir el bullado "Compromiso Transversal por la Seguridad".

Expectativa a la que le bajó el perfil del diputado Jorge Alessandri, jefe de la bancada UDI, quien citó el acuerdo logrado ayer para destrabar la reforma sobre infraestructura crítica como un ejemplo de que, a su juicio, no se requiere una instancia aparte para llegar a buen puerto.

"No necesita esperar, ahí está la prueba de infraestructura, donde no necesitamos mesa y pudimos avanzar. (Llevamos) 11 meses esperando urgencias y la ministra nos dice que va a seguir esperando. No espere más y actúe, si no, en tres años se les va a acabar el Gobierno", sostuvo.

"(Tohá) quiere que nosotros estemos ahí para resolverle sus problemas y no llevamos los proyectos a la mesa de la democracia, que es el Congreso Nacional, y aprobamos los proyectos. Le pedimos menos chamuyo y resolvamos los temas", reprochó Diego Schalper, secretario general de RN.

PC PIDE NO RETRASAR Y PONER "MANOS A LA OBRA"

En el oficialismo empiezan a asumir que es una posibilidad que el Gobierno presente una agenda de seguridad sin un acuerdo previo con la oposición; de todos modos, dicen estar comprometidos con respaldar lo que proponga La Moneda.

Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, opinó que "si los partidos de oposición no se integran, retrasan un proceso que inevitablemente igual debe seguir su curso".

Hay que "ponerle mano a la obra para ir a los contenidos de cuál va a ser la propuesta de seguridad ciudadana para que pronto se transforme en legislación del país", instó, apuntando que "si ellos (en Chile Vamos) han hecho la opción de que el camino y el debate lo harán a nivel del Congreso, las fuerzas oficialistas tendrán que apurar sus precisiones para llevar pronto ese debate al Congreso".