Plan regulador: La medida clave para el futuro comercial del Barrio Meiggs

El presidente y vocero de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, Adolfo Numi, advirtió este sábado que, en medio de los avances en seguridad, el tradicional barrio comercial capitalino enfrenta un nuevo desafío: la urgente necesidad de una actualización en su plan regulador comunal en Santiago.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Numi celebró las semanas de intervención en el barrio, asegurando que ha sido un éxito en la recuperación del espacio público y la lucha contra el comercio ilícito, generando un ambiente más seguro y repuntando las ventas del comercio formal.

Sin embargo, comentó que para consolidar estos logros y asegurar un desarrollo sostenible a largo plazo, es indispensable avanzar en cambios al plan regulador.

Numi reveló que, a pesar de tener inicialmente "400 locales", la demanda de espacios ha sido tal que ya están siendo adquiridos por "los mismos (comerciantes) informales que se han visto que esto (de la intervención) es irremediable, irreversible, por lo que ya han arrendado".

Con la vitalidad del comercio ya evidenciada, el llamado a las autoridades es claro: actualizar el plan regulador de Barrio Meiggs para construir y fortalecer su rol como polo comercial. (FOTO: ATON)

Frente a este panorama, afirmó que "el barrio necesita un nuevo plan regulador que le permita a los privados desarrollar ahí las inversiones necesarias para construir más locales".

La modificación del plan regulador no solo facilitaría la construcción de nuevos locales, sino que también sería un imán para la inversión inmobiliaria, esencial para el desarrollo de la zona: "Esto significa construir edificios, he hablado con empresarios inmobiliarios que tienen intereses en el lugar y están dispuestos a hacerlo", puntualizó el vocero de la Asociación para el Desarrollo del barrio.

Según explicó en Cooperativa, esta motivación empresarial se debe a que "Meiggs es un barrio netamente comercial que, pese a toda la crisis que sufrió con el crimen organizado y que aún sufre, la gente nunca lo abandonó, siempre fue".

El flujo constante de "cinco millones de personas transitan y compran por mes" es una prueba de su atractivo comercial, cerró Numi.