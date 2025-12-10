Claves de la nueva ley de seguridad municipal

Chile contará con una nueva institucionalidad en materia de seguridad municipal, tras la aprobación y despacho a ley del proyecto por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa busca fortalecer el rol preventivo de las municipalidades, mejorar la coordinación con las policías y profesionalizar el trabajo de los equipos de seguridad comunal.

Estas son las claves de la nueva ley:

Más coordinación con Carabineros y el Ministerio Público

El nuevo marco legal define las funciones de los municipios en seguridad pública, creando mecanismos de coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la PDI.

Entre las tareas propias de los municipios estarán el patrullaje preventivo, la televigilancia, el auxilio a víctimas y la fiscalización del comercio ambulante.

Además, deberán realizar patrullajes mixtos, controles de identidad y colaborar en medidas de protección a víctimas de violencia intrafamiliar.

Inspectores municipales con más respaldo y protección

La ley también profesionaliza la labor de los inspectores municipales, estableciendo requisitos, capacitaciones y medidas de seguridad.

Los funcionarios contarán con elementos de protección personal (como chalecos, cascos y dispositivos defensivos no letales) y quedarán protegidos por agravantes penales en caso de agresión.

El Gobierno anunció un fondo de más de 5.000 millones de pesos para apoyar a los municipios que no cuenten con recursos suficientes.

Tecnología y datos para la prevención del delito

Otro eje de la ley es el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad local.

Se autoriza la utilización de drones, cámaras, luminarias inteligentes y sistemas de alerta ciudadana, siempre bajo estrictas normas de protección de datos personales.

Toda la información recopilada deberá ser registrada ante el Ministerio Público y compartida con la Subsecretaría de Prevención del Delito y las policías, para mejorar la planificación comunal.

Planes comunales y participación local

Cada municipalidad deberá elaborar un Plan Comunal de Seguridad Pública, adaptado a su realidad territorial. Estos planes considerarán variables como población, presupuesto y problemáticas locales, y deberán publicarse en los sitios web municipales con reportes de avance.

El texto también fortalece los Consejos Comunales e Intercomunales de Seguridad, incorporando nuevos actores locales y autoridades regionales.

Sin "policía municipal", pero con más herramientas

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aclaró que la ley "no crea una policía municipal", sino que fija estándares y procedimientos claros para mejorar la colaboración local.

La subsecretaria Carolina Leitao resaltó que "el reconocimiento del rol preventivo de los municipios beneficia directamente a los vecinos y vecinas del país".

Desde la Asociación Chilena de Municipalidades, su presidente Gustavo Alessandri valoró la aprobación, afirmando que "esta ley nos dará más herramientas para trabajar junto a Carabineros y reforzar la seguridad en cada comuna".