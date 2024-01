Experto: El crimen organizado no se combate con militares, sino con inteligencia

El sociólogo Eduardo Valenzuela, integrante del Consejo Transversal para la Seguridad de la Universidad Católica, opinó que "no parece aconsejable" que los militares salgan a la calle -mediante un estado de excepción o resguardo de infraestructura crítica- para enfrentar la criminalidad en el país.

La mencionada entidad entregó sus conclusiones este jueves, que el profesional resumió en El Diario de Cooperativa planteando que la agenda legislativa en esta materia es "muy amplia, muy heterogénea; contiene cosas interesantes y cosas que no lo son, y la comisión aboga más bien por elaborar un plan (...) que articule las distintas cosas en una unidad y un propósito coherente".

Consultado sobre incorporar un despliegue militar en tal plan, Valenzuela relevó que "el problema más candente que tenemos es crimen organizado, y el crimen organizado no se combate con muchos más policías en la calle, ni siquiera con militares en la calle; se combate con inteligencia, con investigación, con capacidad de meter presa a gente que no comete directamente el delito, y que por ende, tú no vas a sorprender en flagrancia, en la calle, robándole a alguien o asaltando una bencinera".

En definitiva, "lo que necesitamos crecientemente es mejorar nuestros procedimientos de investigación, desarrollar la inteligencia policial, generar capacidades para desarmar grupos que están bien organizados. Ese requerimiento es lo fundamental. La gente pide a gritos seguridad y a veces cree que eso se consigue teniendo un policía o un militar en la esquina, pero eso no garantiza la seguridad, ni tampoco una caída significativa en las tasas de criminalidad".

A la vez, el sociólogo emplazó a "no ser lapidarios con nuestras instituciones", estimando que "el Estado chileno tiene capacidad de reaccionar y lo está haciendo, nuestras instituciones de persecución penal se pueden poner al día (...) Yo no sería pesimista, pero naturalmente hay que ponerse las pilas".

En ese sentido, prevé que "los aspectos más deplorables" del escenario de alta criminalidad actual "se pueden controlar de aquí a cinco años", aunque "vamos a tener una perspectiva de cinco o diez años en la cual el combate al crimen organizado en particular va a ser todavía una prioridad para nuestro país".