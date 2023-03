Ministro de Justicia: Idea de Carter de demoler supuestas "narco casas" es jurídicamente ingeniosa

El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que "la estrategia del alcalde (Rodolfo) Carter ha sido jurídicamente ingeniosa", al comentar las demoliciones de supuestas "narco casas" llevadas a cabo en la comuna de La Florida, tras el derrumbe de una tercera vivienda este domingo por la mañana.

"El Ministerio de Justicia no tiene competencias en este tipo de cosas, por lo tanto -y aquí voy a adelantar una opinión desde el punto de vista como profesor de derecho-, probablemente lo que el alcalde está utilizando son atribuciones que le entrega la ley general de urbanismo y construcción para demoler edificaciones que no están regularizadas o que no tienen permiso de edificación y que, de hecho, en materia urbanística, es una de las áreas donde el Estado tiene poder más fuertes, y una de ellas es la demolición", apuntó el abogado en conversación con Meganoticias.

En ese sentido, Cordero enfatizó que el jefe comunal y su equipo legal "encontraron una manera ingeniosa de abordar este tema".

Sin perjuicio de ello, el titular de Justicia advirtió que hay que tener consideración "los efectos públicos que iniciativas de estas características pueden tener, en términos de tener plena certeza de que esa demolición usted la está haciendo respecto de lo que usted califica como 'narco casa'".

"A veces", afirmó, "los errores en este tipo de cosas, más allá de las atribuciones que está ejerciendo la autoridad, pueden tener algún efecto negativo".

Y añadió que, si bien esta estrategia puede ser un mensaje de advertencia para el crimen organizado, "es un riesgo que toma el alcalde Carter también, porque se expone en la primera línea".

"Me parece que tiene una estrategia definida sobre ese punto y creo que lo importante en esto es articular el sistema de justicia", subrayó.