Promulgada la ley que obliga el uso de cámaras corporales en operativos policiales

Este martes se firmó la promulgación de la ley de registros audiovisuales en actuaciones policiales, iniciativa que busca favorecer las investigaciones y la persecución penal tras operativos de Carabineros y PDI, como también sancionar a los funcionarios que alteren, modifiquen o eliminen dichos registros con el afán de obstruir las indagatorias.

El acto se llevó a cabo en la 44ª Comisaría de la comuna de Lo Prado y fue liderado por el Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el titular de Justicia, Luis Cordero.

En medio de la ceremonia se recordó el asesinato de Camilo Catrillanca a manos de efectivos del GOPE en 2018, en la Región de La Araucanía.

La nueva ley se implementará mediante una inversión inicial de 7 mil millones de pesos para la adquisición de las cámaras corporales, que serán de uso obligatorio para los equipos especializados de ambas policías: entre ellos el OS-7, OS-9 y Control de Orden Público (COP) de Carabineros. Posteriormente se ampliará a otras unidades.

BORIC: "ES FALSO QUE NO SE ESTÉ HACIENDO NADA"

"Con lo que promulgamos hoy, estamos completando 45 iniciativas de seguridad aprobadas en menos de dos años de Gobierno. Este es un esfuerzo que es profundo, que es integral, que no tiene precedentes, entonces, hay quienes a veces dicen que acá no se está haciendo nada, (pero) eso es falso", afirmó el Mandatario.

El Presidente agregó que "la sensación de inseguridad en Chile es verdadera, y tenemos que jugarnos; y yo me la juego todos los días, y me levanto y me acuesto pensando y trabajando en cómo mejoramos esta situación".

Además, el Presidente anunció que se han llegado a acuerdos diplomáticos con el gobierno venezolano para seguir con el proceso de expulsión de ciudadanos de ese país.

Hoy promulgué junto a @Carolina_Toha y @LuisCorderoVega la ley de cámaras corporales para PDI y Carabineros.



La transparencia en el actuar de nuestras policías es un valor fundamental en una democracia sana y robusta que le da garantías a la ciudadanía y a las mismas policías. pic.twitter.com/sQcCZoLQuZ — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 12, 2023

"ES UNA PIEZA MUY IMPORTANTE DE UN ESFUERZO MÁS AMPLIO"

Por su parte, la ministra Tohá planteó: "¿Esto es el fortalecimiento de las policías? ¿Esto es la reforma a las policías? Por sí solo, no, pero es una pieza muy importante de un esfuerzo más amplio".

"Quiero recordar algunas cosas que están en este esfuerzo: legislaciones que ya se han aprobado o que están en rumbo de aprobarse, la Ley Naín Retamal y la ley que fija las reglas del uso de la fuerza", agregó.

La titular de Interior concluyó que el conjunto de estas acciones complementarias sí supone una reforma a las policías.

Por más garantías de transparencia para las personas y también para las policías. #MásSeguridad 🤝 https://t.co/d2P7byllwU — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) December 12, 2023

REACCIONES DEL MUNDO POLÍTICO

Las declaraciones de la ministra Tohá provocaorn diversas reacciones desde el mundo político, especialmente en los diputados pertenecientes a la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara.

La diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, sostuvo que "yo creo que la ministra dijo claramente que es un aspecto, pero no todo. Hay otros pendientes que estamos viendo del Ministerio de Seguridad, de los controles que se puedan establecer respecto de Carabineros para que no se repitan asuntos de corrupción respecto de la subordinación de Carabineros al Poder Civil".

En tanto, el diputado Henry Leal (UDI), afirmó que "la reforma policial requiere más facultades y atribuciones al accionar de las policías y, sobre todo, más atribuciones para combatir y enfrentar la delincuencia. Por lo tanto, pretender que esto es una pieza relevante y el corazón de la política que fortalece Carabineros, creo que es absolutamente insuficiente".

PRESIDENTE BORIC CONCLUYÓ SU SEGUNDA ACTIVIDAD DEL DÍA

El Presidente Gabriel Boric concluyó su segunda actividad del día, correspondiente al Hito de Destrucción de Armas, en la comuna de Colina.

Alrededor de 25.000 mil armas serán destruidas durante esta jornada, mientras que otras 13.000 ya fueron entregadas en el marco del mencionado plan que encabeza el Ejecutivo.