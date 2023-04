Subsecretario Vergara: Con Calles sin Violencia será visible el incremento de la presencia y la actividad policial

En el marco de la entrada en vigencia de este plan en Santiago, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, afirmó este lunes que el aumento de la presencia y la actividad policial será visible en el corto plazo por la ciudadanía tras la implementación de Calles sin Violencia, aunque aclaró que la mejora de la persecución penal, "el corazón" del programa, "no es algo de la noche a la mañana".

La nueva estrategia impulsada por el Gobierno abarca a 46 comunas de las 354 del país, de las que 22 se sitúan en la Región Metropolitana, junto con todas las capitales regionales.

En conjunto, tendrán un aumento de la presencia policial para prevenir la ocurrencia de delitos, mayor fiscalización de armas y captura de personas con órdenes de detención vigentes, recuperación de espacios públicos y una persecución penal focalizada en esclarecer homicidios.

"Este plan tiene distintos pilares y creo que cada pilar merece también una evaluación temporal distinta. El corazón del plan Calle sin Violencia es la persecución penal", dijo Vergara entrevistado por Lo Que Queda del Día de Cooperativa.

La autoridad de Interior destacó que "cuando miramos la evidencia de qué funciona en seguridad -y eso es lo que espera la ciudadanía, que las instituciones del Estado lleven adelante políticas que funcionan y que la evidencia la sustente-, lo que funciona es la prevención del delito y la reducción de la impunidad".

En tal sentido, señaló que la persecución penal está consagrada en el plan como "un trabajo coordinado y reforzado del Ministerio Público para esclarecer una serie de delitos -homicidios, particularmente- y delitos violentos con la máxima rapidez, primero, para reducir la impunidad, porque eso es lo que funciona -no el aumento de penas por sí solo ni la tipificación de nuevos delitos por sí sola-, pero, además, porque al dar con los responsables y llevarlos ante la justicia, también previenes que estas personas, bandas, organizaciones o la caracterización que esté cometiendo un delito siga cometiendo ese delito".

"Lo temporal en ese pilar por supuesto que no es de la noche a la mañana ni tampoco mañana", aclaró Vergara: "Se van a ir esclareciendo casos con rapidez en los próximos días, pero tenemos que entender que ese pilar en particular, la persecución penal, que estamos haciendo por medio del reforzamiento del Ministerio Público, no es algo de la noche a la mañana".

"Lo que sí pueden ver es el incremento de la presencia y la actividad policial: van a haber más fiscalizaciones e incautaciones de armas -algo que nos importa mucho, por su relación con los homicidios y (otros) delitos violentos-, pero también las fiscalizaciones en espacios públicos y el trabajo que se va a hacer presencial en la calle", agregó el subsecretario.

De manera paralela, también se instalará el plan Estado Presente, que aumentará la presencia estatal en 120 comunas del país. Estas fueron seleccionadas por el índice de vulnerabilidad sociodelictual que va más allá de la incidencia criminal, puntualizó.

"Sin ir más lejos, mañana en la mañana tendremos en Puente Alto ya el primer operativo preventivo de fiscalización no solamente con nuestras policías, sino que también con otras instituciones del Gobierno y eso va a ser visible", adelantó.

"GOBIERNO DESDE EL DÍA UNO TENÍA MUY CLARO EL ESCENARIO DE CRIMINALIDAD QUE SE ENFRENTABA"

En Cooperativa, Vergara también respondió a las criticas que ha levantado la oposición contra la gestión del Ejecutivo en el marco de la crisis de seguridad, reflexionando que "se ha caído en los extremos de argumentar que poco menos que el Gobierno no estaba al tanto de lo que sucedía".

"Yo fui parte de la campaña y de la creación del programa (de Gobierno); lanzamos la segunda vuelta en La Pintana con la alcaldesa (Claudia Pizarro) justamente abordando las materias de seguridad; lo dijimos y sabíamos que los delitos violentos venían al alza; lo dijimos y sabíamos que los homicidios venían al alza; lo dijimos y sabíamos que era necesario reforzar el trabajo de las policías y reformar a Carabineros de Chile; dijimos que teníamos que avanzar en la igualdad territorial, terminamos con la concursabilidad y empezamos a dar recursos a los municipios para nivelar la cancha", planteó el subsecretario.

En esa lína, descartó que el equipo del Presidente Gabriel Boric se haya visto sorprendido en algún punto por la violencia: "Este Gobierno desde el día uno tenía muy claro el escenario de criminalidad que se enfrentaba y que era un escenario que no crecía de la noche a la mañana, sino que al menos desde el año 2017 venía presentando elementos significativos".

Sin perjuicio de ello, reconoció que "una cosa tiene que ver -y no es menor- con identificar la capacidad de las instituciones para enfrentar el nivel de criminalidad que tenemos y, por ejemplo, cuando llegamos al Gobierno nos dimos cuenta de que 50% de los vehículos de Carabineros debía haber estado de baja: la mitad del parque vehicular; entre el 35% y el 35% de los municipios no tenía una sola patrulla preventiva municipal; instituciones como el Ministerio Público, cuando solicitábamos ejecutar políticas como el plan Calles sin Violencia nos decían: 'Necesitamos más recursos'".

"Creo que no tiene que ver con una sorpresa, sino que más bien que desde el día uno y cuando se empiezan a implementar muchas de estas políticas ha sido claramente necesario acelerar, duplicar y reforzar (los recursos) y por eso es tan importante que quienes nos están escuchando sepan que el escenario delictual y criminal que estamos viviendo en Chile no es algo que sucede de la noche a la mañana y que nos ha llevado a tomar una serie de decisiones", subrayó.