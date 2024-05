Tenso momento entre Tohá y Longton en debate del Ministerio de Seguridad

Un tenso momento entre la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton (RN), precedió a la votación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública este viernes.

La jefa de gabinete expresó sus reparos porque, en honor al tiempo, los diputados acordaron votar en un solo paquete las indicaciones pertinentes a Interior.

"Sería insólito, porque la gente puede tener distintas opiniones respecto a una cosa u otra, o sea, estamos viendo de qué se trata el Ministerio del Interior, entonces si nos tenemos que demorar media hora más, nos demoraremos", fustigó Tohá.

El diputado opositor relevó que "no podemos, ministra, porque está citado por acuerdo unánime de comités, y no puedo extender ni un minuto más la sesión (...) por reglamento no podemos".

"Se correrá pues, presidente (...) o votemos al voleo, pero ¿cómo puede ser?", ironizó la titular.

🔵VALPARAÍSO | La ministra del Interior y Seguridad Pública, @Carolina_Toha, participa de la comisión de Seguridad Ciudadana de la @Camara_cl, con motivo de la discusión del proyecto de Ministerio de Seguridad Pública. pic.twitter.com/OVHofbY9pB — Ministerio del Interior y Seguridad Pública Chile (@min_interior) May 3, 2024

Finalmente, la derecha rechazó varias propuestas del Gobierno que buscaban fortalecer políticamente a Interior, como por ejemplo, la que le otorgaba al ministro respectivo el rol de coordinador político, así como la facultad de nombrar a los seremis en acuerdo con los delegados presidenciales.

La inciativa fue despachada a la Comisión de Hacienda, que tendrá una hora y media para votarla, con el fin de que pase esta misma tarde a la Sala de la Cámara.