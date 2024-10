Timonel PS por seguridad: ¿Por qué la derecha no le exigió a Piñera todo lo que dice hoy?

En El Primer Café, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, expresó este miércoles la incertidumbre en las próximas elecciones municipales y regionales debido al voto obligatorio y la influencia de la crisis de seguridad.

"Estamos en un escenario absolutamente incierto, de voto obligatorio, donde no tenemos la forma de poder llegar a la ciudadanía con la manera en que lo hace la derecha, porque la derecha tiene los medios de comunicación, vemos cómo instalan todos los días temas, cómo se instala el miedo a través de las pantallas de la televisión", dijo la dirigenta oficialista.

Aunque reconoce que la seguridad es un problema real en el país, Vodanovic cree que no debe ser el único tema que domine la agenda política.

"No estoy negando el problema de seguridad que hay en el país. Por cierto, yo soy miembro de la Comisión de Seguridad, trabajo todos los días en este tema y entiendo que hay problemas, pero eso no quiere decir que en el país nos despertemos y nos acostemos viendo temas de que le robaron el auto a alguien y cómo eso se va imponiendo por las pantallas, cómo se va trabajando el tema del miedo y, finalmente, cuál va a ser el resultado de eso. Con un escenario de voto obligatorio yo no sé cómo podemos proyectar aquello", sostuvo.

Para contrarrestar la influencia de la derecha, Vodanovic destacó la unidad de su partido y la colaboración con otras fuerzas políticas fuera del oficialismo, como la Democracia Cristiana, en el pacto Contigo Chile Mejor.

"No sé en qué país está viviendo", replica Labbé

Lo planteado por la timonel socialista fue duramente criticado por el diputado y vicepresidente de la UDI, Cristián Labbé: "Yo le quiero decir que no sea irresponsable. Yo no sé en qué país está viviendo. Todos los días amanece alguien muerto, amanecen balazos, hoy día se está normalizando que los Cesfam o los centros de salud donde la gente se va a atender estén atemorizados por el narcotráfico", apuntó el opositor.

"También decirle a la senadora y también al presidente de la DC (Alberto Undurraga) que, finalmente, así como pueden criticar a la derecha, yo les digo a ellos que hoy día tienen a sus ministros desplegados (de cara a las elecciones). O sea, la ministra (del Trabajo, Jeanette) Jara, que no ha ido a la Comisión de Trabajo en meses, hoy día está inaugurando casas. O sea, de ministra de Trabajo pasó a ministra de Vivienda. Es un poquito loco. Y, además, la ministra (de la Secretaría General de Gobierno, Camila) Vallejo va y celebra -o a lo menos impulsa- a ciertos candidatos, dejando a la DC afuera, que finalmente termina enojándose. Esto fue en Coquimbo", agregó.

"Yo les sugiero a la senadora y a todo el oficialismo que se pongan de acuerdo; trabajen ellos y que a nosotros nos dejen trabajar, y que, finalmente, sea el gran soberano, que es el pueblo, quien elija cuál es el mejor proyecto que Chile necesita", enfatizó Labbé.

Dúplica de Vodanovic: "Todos esos problemas no nacieron el día que asumió el Presidente Boric"

A su turno, Vodanovic respondió al diputado que "el tema de seguridad no puede ser usado políticamente, ni tampoco debería ser usado por los medios", y subrayó que "la seguridad es un problema que viene de largo tiempo".

"Así como el diputado conmina al Gobierno, yo le diría también que se hagan cargo desde la derecha de por qué todo lo que dicen hoy día que el Gobierno debiera hacer no se lo exigieron a (expresidente Sebastián) Piñera. ¿Por qué Piñera bajó los presupuestos en materia de seguridad? ¿Por qué Piñera dejó la frontera del norte abierta, que hubo que poner a los militares a custodiarla hace ya más de un año y medio? ¿Por qué teníamos el problema en La Araucanía? Porque todos esos problemas no nacieron el día que asumió el Presidente (Gabriel) Boric; esos problemas venían de largos años y la baja inversión que hubo en materia de seguridad la ha tenido que reparar este Gobierno", sentenció.

Los ciudadanos elegirán a sus alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores regionales el 26 y 27 de octubre, en un proceso que se realizará bajo el sistema de voto obligatorio.