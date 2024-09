Tohá tras crítica de Matthei a Calles sin Violencia: "No está muy informada"

La vicepresidenta Carolina Tohá arremetió este martes contra la alcaldesa de Providencia y candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), por sus cuestionamientos al plan Calles Sin Violencia y considerarlo un hazmerreír para el país.

Las críticas de la jefa comunal se dieron tras los 37 homicidios registrados durante las Fiestas Patrias, cifra que fue abordada con polémica por Tohá, que realizó una controvertida declaración sobre los homicidios en fiestas y días habituales.

Respecto a esta situación, la autoridad explicó que trató de poner "especial énfasis para evitar que el hablar de datos o de números se tradujera en una despersonalización o en una normalización".

"Si así y todo se entendió esto como una normalización, quiero decir: hay que esforzarnos más para ser aún más categóricos, porque jamás vamos a aceptar como una normalización homicidios y pérdidas de vida, jamás", afirmó Tohá.

En cuanto a las críticas de Matthei, la titular de Interior acusó que "la alcaldesa no está muy informada, no ha visto los antecedentes, no conoce el programa ni las evaluaciones".

Finalmente, en el marco de la crisis de seguridad que enfrenta el país, evitó profundizar sobre la inminente salida de su cargo del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su formalización por omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social.

"Las decisiones de ese tipo las toma el Presidente en el momento que corresponde, las informa él. No hay nada más que decir al respecto", puntualizó Tohá.

Ministerio Público destacó el plan

La crítica al plan Calle sin Violencia fue también abordada por el Ministerio Público, quien hizo una evaluación positiva del mismo, destacando la implementación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

"La creación de este equipo es un gran avance en lo que dice relación con la investigación de delitos de homicidio y secuestro. La opinión que podemos tener al respecto es que está surtiendo efectos en lo que dice en relación con este tipo de investigaciones", destacó el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Alex Cortés.

Asimismo, detalló que "en relación a la transformación de imputado desconocido a imputado conocido, tenemos alrededor de un 30%, lo que es un alto número y un gran avance en relación con lo que se tenía antes de la creación del equipo".

"En relación al número de formalizados, estamos cerca ya del 50%", añadió el persecutor.

Estas declaraciones y evaluaciones se dieron en el contexto de una reunión entre el fiscal Cortés, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y autoridades de la zona sur de la capital, para abordar el problema de los homicidios y generar una institucionalidad al respecto.

En la instancia, Orrego respaldó el trabajo del general Yáñez, pero subrayó que las instituciones permanecen mientras las personas pasan.