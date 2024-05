Vallejo y perro "Matapacos": Hay muchos que utilizan este símbolo como chivo expiatorio

"Más que discutir sobre un perro, el asunto está en fortalecer al Estado para enfrentar la criminalidad", aseguró la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, al abordar la discusión que se ha generado en torno al "Negro Matapacos", uno de los símbolos del estallido social y que consideró como "un chivo expiatorio" por parte de algunos sectores.

El debate se ha generado tras la reflexión realizada por el Presidente Gabriel Boric, quien tachó de "ofensiva" y "denigrante" la imagen del icónico perro callejero, recordado por acompañar a los manifestantes durante las movilizaciones estudiantiles de 2011, lo que lo transformó póstumamente en emblema del estallido social.

En entrevista publicada este sábado por El País, la ministra vocera abordó esta situación y afirmó que "es evidente que la discusión sobre el perro, símbolo del estallido y previo del estallido, es un tema muy anterior a la declaración del Presidente. Hace rato se viene tratando de encapsular la discusión de seguridad en torno a símbolos que se levantaron en el estallido, como si fueran el origen de los problemas de criminalidad en nuestro país".

En esta línea, indicó que "lo que hace el Presidente no es crear la discusión, sino que trata de decir 'ok, esto no puede ser una justificación'. Él nunca festinó con esa figura que representa para distintas personas cosas distintas".

"Lo importante es que cuando hablemos del estallido, no hablemos solo de la violencia que se vivió ahí y reconozcamos que, incluso la actual oposición, valoraba la manifestación social. Entonces volvamos al tema de fondo. Un tema de fondo es, evidentemente, la seguridad", analizó la autoridad.

Asimismo, afirmó que la seguridad hoy "está en un punto de máxima preocupación porque la violencia del crimen organizado viene creciendo desde por lo menos el 2018 en nuestro país y lo que tenemos que hacer ahora, más que discutir sobre un perro, es ver cómo seguimos fortaleciendo las capacidades del Estado para enfrentar esa criminalidad".

"Otro tema de fondo es la distribución de la riqueza. Parte importante para transformar las condiciones de vida es crecer económicamente, pero también distribuir", puntualizó Vallejo.

DEBATE POR FIGURA DEL PERRO "MATAPACOS"

Respecto al debate que se ha dado entorno al denominado perro "Matapacos", afirmó que "efectivamente el nombre que se le puso al perro es ofensivo, por ejemplo, para probablemente las familias de carabineros, para la propia institución".

Mientras que "para otros significa un momento donde la ciudadanía se expresó, donde reivindicó sus posiciones".

"Pero es cierto que también hay muchos que utilizan este símbolo como chivo expiatorio para no hablar del origen real de la violencia y criminalidad que estamos viviendo y que responde al crimen organizado, que no se sostiene por símbolos, sino por un negocio del dinero, de la droga, de la trata de personas, de la búsqueda de control territorial", analizó la secretaria de Estado en dialogo con el medio antes citado.

"La evidencia da cuenta que el crimen organizado ha ido evolucionando desde antes del estallido", afirmó Vallejos.