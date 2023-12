Alcalde de Antofagasta por megacorte de agua: "Estamos colapsando"

Producto del mega corte de agua que vive desde el domingo en Antofagasta y que se extenderá hasta este viernes, el alcalde de esa comuna, Jonathan Velásquez, afirmó que la ciudad norteña está "colapsando".

"Estamos colapsando. El hospital está colapsando, hay 64 puntos de abastecimientos de agua, nosotros como municipios pusimos 20 más, pero claro, se está llenando un punto y ya se están desocupando (vaciando) tres, porque la gente ayer rebalsó los supermercados y se llevaron el agua embotellada de todos los tipos, algo similar a lo que pasó con los desinfectantes en el tiempo del Covid", señaló el jefe municipal a Cooperativa.

El alcalde también se refirió a los motivos de la suspensión del suministro y aseguró que la explicación de Aguas Antofagasta es "que una retroexcavadora pasó a llevar un sistema de alta tensión y, aunque parezca insólito, el repuesto está en Santiago y llegará recién mañana miércoles, se instalaría el jueves y en la madrugada del viernes recién se estaría reponiendo el agua".

Velásquez aseguró -además- que ha existido cierta especulación en los precios producto de la situación, ya que "un bidón de agua purificada, (vale) dos mil pesos. (Pero) lo están vendiendo sobre 10 mil pesos, el bidón de 20 litros. Eso en el comercio establecido y en las distribuidoras de agua, no todas, pero sí en muchas".

"HAY APENAS UNA ALERTA AMARILLA"

El jefe municipal de Antofagasta cuestionó a las autoridades de Gobierno debido a que, a pesar de lo grave de la situación, solo se decretó "apenas una alerta amarilla".

En esa línea, el alcalde indicó que recién hoy "a las 14:00 horas vamos a hacer una reunión, un comité de emergencia para ver si se decreta alerta roja. Al decretarse alerta roja, ya tendría que salir personal del Ejército con sus camiones a poder ayudar a las personas. Imagínense una pareja de la tercera edad sobre 80 años. No van a poder transportar un bidón de 20 litros de agua".

"Siento que también tenemos que trabajar coordinadamente, en conjunto y no politizar el tema. Después vendrá cuál fue el responsable, el señor de la retroexcavadora, si se le va a despedir o no, si la empresa sanitaria va a no sé, cobrar la mitad de lo que cobra en el próximo mes en compensación a los clientes, pero yo como alcalde me tengo que preocupar de la solución inmediata", afirmó.

"La verdad, no veo mucha urgencia, no veo como se dice en el buen chileno, que 'chicoteen' los caracoles, no los veo esperando la reunión de las 2 de la tarde, esperando que el municipio coordine, esperando que el municipio haga los comunicados y, en realidad, no veo mucho movimiento", criticó Velásquez.

Finalmente, el alcalde se preguntó, a modo de reflexión: "¿qué pasa si esto fuera en una comuna de Santiago?", ya que, probablemente, la gestión y solución y gestión del problema en la capital hubiese sido con mayor rapidez.