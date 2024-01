Infracciones al Código de Aguas: MOP cursó multas por 8.700 millones en 2023

La Dirección General de Aguas (DGA) aplicó 756 multas por un total de 8.700 millones de pesos en 2023, lo que se traduce en un 64 por ciento más que el año precedente.

Las infracciones, explicó el Ministerio de Obras Públicas, fueron principalmente por no contar con el sistema de monitoreo de extracciones efectivas; realizar obras no autorizadas en cauces; extracciones de aguas no autorizadas; extracciones de áridos no autorizadas, y la realización de obras mayores, las que se aplicaron tanto a personas jurídicas como naturales.

La ministra Jessica López resaltó que la DGA resolvió un 40 por ciento más de fiscalizaciones en comparación con 2022. "El cuidado y protección de los recursos hídricos es una prioridad para nuestro gobierno y es por eso que, desde que asumimos, nos comprometimos con la actividad fiscalizadora y fortalecimos los equipos e invertimos fuertemente en tecnología".

"Esto hoy tiene resultados: en 2023 logramos aumentar de manera importante los expedientes de fiscalización resueltos y fue el año en el que se aplicaron multas más altas de la historia", resaltó.

MOP cursó multas por 8.700 millones de pesos por infracciones al Código de Aguas en 2023, la cifra más alta de la historia. Así lo dio a conocer la ministra @jlopezsaffie, quien destacó que el año pasado la DGA aplicó 756 multas.



Revisa la nota aquí📲 https://t.co/4Xx1qYnUsU pic.twitter.com/JzvqbwVyy9 — Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) January 26, 2024

La secretaria de Estado agregó que "en un país donde cada vez la disponibilidad de agua es menor, donde estamos teniendo una situación hídrica cada vez más estrecha, tenemos que asegurarnos de que los recursos hídricos los gestionamos bien y evitar las infracciones a la ley como la extracción no autorizada, que se llama robo de agua".

López detalló que de las fiscalizaciones realizadas, el 37% se iniciaron por denuncias de la ciudadanía, mientras que el 63% se hizo por antecedentes de la propia unidad de fiscalización de la DGA.

A nivel regional, Valparaíso lidera la cantidad de fiscalizaciones resueltas (278), seguido por Coquimbo (188) y La Araucanía (173). La Región de Valparaíso también lidera el total de multas cursadas por más de 2.500 millones de pesos.

La jefa de Fiscalización de la DGA, Carmen Herrera, destacó que "desde nuestra perspectiva, el objetivo no es recaudatorio, sino que el objetivo es que el agua esté en los territorios para que se ocupe de la mejor manera y, por supuesto, para asegurar el derecho humano al agua y generar, obviamente, el soporte tanto ecosistémico como de las actividades económicas que corresponden".

ENVÍO DE PROYECTO

La ministra anunció el ingreso al Congreso de "un proyecto que busca la simplificación del proceso (de fiscalización) y que ha tenido una muy buena acogida por los parlamentarios, por lo que esperamos que se apruebe prontamente".

El director de la DGA, Rodrigo Sanhueza, valoró el ingreso de la iniciativa detallando que "esto va a permitir que la DGA logre una mayor efectividad en el territorio, y también como Ministerio de Obras Públicas, hacer la tarea a la cual hemos sido correctamente mandatados".

Para realizar una denuncia ante la DGA, el organismo cuenta con tres medios para abrir una fiscalización: la autodenuncia, la denuncia y por oficio.

En caso de querer informar sobre alguna violación al Código de Aguas, se puede realizar de manera presencial en la Dirección de Aguas regional o en el sitio web de la DGA.