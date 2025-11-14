CNE ratificó baja en las tarifas de la luz el primer semestre de 2026

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó este viernes la Resolución Exenta N°715, que aprueba el Informe Técnico Definitivo (ITD) de Fijación de Precios de Nudo Promedio (PNP) para el primer semestre de 2026 en el Sistema Eléctrico Nacional.

Este informe trae consigo una noticia positiva para los clientes regulados, ya que la tarifa residencial para un consumo promedio de 180 kWh/mes registrará una caída promedio a nivel nacional del 2,02%.

El factor clave detrás de esta disminución es la corrección del error en el mecanismo de cálculo de las tarifas eléctricas, lo que incrementó las cuentas de la luz de los consumidores del país; escándalo que desencadenó la destitución de Diego Pardow como ministro de Energía y una acusación constitucional (juicio político) en su contra.

"Este informe definitivo reafirma la devolución a los clientes finales de los montos correspondientes a la sobreestimación del efecto inflacionario en los saldos de facturación, producto de la aplicación conjunta de la tasa de interés corriente no reajustable y la variación del Índice de Precios al Consumidor", explicó la CNE en un comunicado.

El organismo afirmó que, "de no haberse aplicado la devolución a los clientes por la sobrestimación en los saldos de facturación, se habría registrado un alza promedio de 1,33% a nivel nacional".

Con la publicación de este ITD, la Comisión Nacional de Energía cumple con lo establecido en los artículos 157 y 158 de la Ley General de Servicios Eléctricos, en orden a determinar los precios promedio de generación de los contratos de suministro de los concesionarios de servicio público de distribución que deben ser traspasados semestralmente a los clientes regulados, lo que se materializa con la publicación del respectivo Decreto, por parte del Ministerio de Energía.