Exministro Pardow comparecerá ante comisión revisora de AC en su contra este lunes

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, decidió este sábado postergar la votación para este lunes, instancia en la que el propio exsecretario de Estado entregará su testimonio presencialmente.

La jornada contó con la presencia del abogado defensor del exministro, Francisco Cox; el presidente de la comisión, el diputado Jaime Mulet (FRVS), y sus pares de oposición Sergio Bobadilla (UDI) y Mauro González (RN).

En la instancia, Cox respondió sobre un eventual conflicto de interés relacionado con la pareja del exministro y su vínculo con el estudio de abogados Ferrada Nehme. -representante de la empresa Transelec-, afirmando que "no existe, ni mucho menos un incumplimiento de realizar la declaración de intereses y patrimonio".

"Desde que asumió el ministro, ella y el estudio decidieron que no tuviera ninguna participación ni asesorara en ninguna materia cercana al ministerio, justamente para prevenir cualquier cuestionamiento", aseguró.

En esa línea, sostuvo que "toda la información está entregada a la Contraloría, y esta, hasta el día de hoy, no ha visto conflicto de interés algunos".

El abogado defensor comprometió la presencia de Pardow para la sesión del lunes, por lo que Jaime Mulet suspendió la votación del informe, apuntando que "como inculpado, es muy relevante su testimonio directo, su concurrencia es importante, y si la garantiza su abogado, es tremendamente relevante".

La sesión quedó fijada para las 16:00 de este lunes 17 de noviembre.