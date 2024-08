Experto: Caducar a Enel no es la mejor solución en medio de la emergencia

Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago (Usach), afirmó en Cooperativa que caducar la concesión a Enel "no es la mejor solución" en medio de la emergencia, que todavía mantiene a más de 200 familias sin suministro eléctrico a 17 días desde el sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el experto explicó que el mencionado proceso avanzó a la fase "de investigación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), donde va a tener que determinar -en función a los antecedentes que entrega la empresa distribuidora- que la normativa no se ha cumplido de manera reiterada, y eso se va a producir en un informe, que va al ministro de Energía, que propondrá la medida al Presidente de la República (para su evaluación final)".

"Por lo tanto, la SEC tendrá que dictaminar si los antecedentes -de las empresas de distribución- ratifican o muestran si la empresa no ha cumplido reiteradamente con los indicadores establecidos en la normativa técnica", detalló el profesor.

No obstante, puntualizó que "pensar en una caducidad, en medio de la emergencia, no es una mejor solución, puesto que introduce más incerteza a la propia ciudadanía que, en estos momentos, requiere que a aquellos que están sin suministro eléctrico, la empresa lo restablezca a la brevedad posible".

La SEC "con las manos atadas"

Consultado sobre las diferentes tareas que deberán tomar la SEC y la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el conflicto, Verdejo aclaró que ambos organismos tienen "roles totalmente separados. La SEC lo único que puede hacer es fiscalizar lo que la CNE establezca como obligación para que la empresa de distribución cumpla".

"Y ahí es donde la SEC está con las manos atadas, porque la normativa que define la CNE sólo permite pasar multas cuando las empresas no cumplen con los indicadores de suministro, y no necesariamente cuando, por ejemplo, no se realizan los planes preventivos, o los planes de mejora que las empresas indican a la SEC cuando se realizan los procesos de fiscalización", cuestionó.

"Si la SEC tiene pocas herramientas y sólo puede cursar multas, es porque la CNE lo ha determinado de esa forma", enfatizó el ingeniero eléctrico.