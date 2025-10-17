Ministro García: Las empresas pudieron haber constatado que se cobraba de más

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, explicó en Cooperativa que las empresas eléctricas deben revisar el cálculo previo a oficializar las tarifas de las cuentas de la luz, por lo que pudieron advertir que había un error en la fórmula planteada por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En El Diario de Cooperativa, el secretario de Estado entregó una cronología del bullado caso, que partió con una falla metodológica del mecanismo aplicado desde 2017, y pausado durante la pandemia: "Desde que se descongelaron las tarifas (en 2024), hubo que volver a aplicar la fórmula, y no se constató este error hasta ahora", recordó.

"Quien debió constatar el error, en primera instancia, es el organismo técnico, que es la CNE, que hace este cálculo y se lo manda a todas las empresas del sector para que ellas comenten la fórmula que se ha utilizado, y los resultados que se han obtenido. Por lo tanto, todas las empresas del sector también pudieron haber constatado que había un error. Un error que las favorecía, por lo tanto, quizás no tenían muchos incentivos para darlo a conocer", observó el nuevo titular de Energía.

Consultado sobre el eventual rol fiscalizador de la parte técnica desde la Contraloría, que hoy realiza una auditoría de procesos en la CNE por esta falla, García aclaró: "No es realmente función de la Contraloría meterse en la fórmula de cálculo, que es responsabilidad de la CNE, y respecto de ella, opinan todas las empresas del sector".

"A partir de las opiniones de las empresas del sector, si estas detectan alguna irregularidad o algún problema, la CNE tiene la oportunidad de corregirlo, y a partir de eso, se hace el decreto final, que es el que fija las tarifas", puntualizó.

"La responsabilidad es de la CNE"

Es decir, la autoridad estima que las compañías "debieron haber constatado" que el cálculo implicaba un doble cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC): "Tuve la oportunidad de ser ministro de Energía en el pasado, y por lo tanto, pasé por estos procesos, y me consta que las empresas miran con extremo detalle la fórmula de cálculo, porque mal que mal, es lo que determina sus ingresos. Por decir algo, me extraña que nadie hubiera constatado que había un error".

No obstante, descartó que esto refleje una mala fe del sector eléctrico, subrayando que "quien tiene la responsabilidad técnica es la CNE, y por eso es que se pidió la renuncia de su secretario ejecutivo", Marco Mancilla.

"No estoy suponiendo nada. Tan solo estoy diciendo que las empresas tuvieron a la vista el método de cálculo, que me consta que lo miran con mucho detalle, y si se hubiese mirado con atención, era perfectamente posible ver que había un error (...) La primera responsabilidad, sin duda, es de la CNE", zanjó.

La devolución del sobrecobro

Por otro lado, el ministro detalló por qué el reajuste de las cuentas entraría en vigencia en enero de 2026: "Hay una vía clara que, a mi juicio, es la más eficiente, y es la que ya se inició: se informa a las empresas que se van a corregir las tarifas a partir del próximo año, a través de este informe técnico, y las empresas tienen la oportunidad de dar sus comentarios y hacer correcciones".

"A partir de eso, se realiza el informe técnico final, que es enviado al Ministerio de Energía para que decrete las nuevas tarifas, lo que posteriormente, va a la Contraloría para su revisión. Que todo ese proceso tome un par de meses no es extraño, y por lo tanto, por esta vía es imposible bajar las tarifas antes de enero", enfatizó.

De todos modos, admitió que frente a quienes exigen una solución más urgente, en el Gobierno "estamos explorando otras vías, que requerirían la aquiescencia de muchos actores, y por lo tanto, me parecen más complejas, pero no vamos a dejar de buscar la alternativa que más rápido le devuelva los ingresos a las familias chilenas".