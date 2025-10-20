El ingeniero civil mecánico Javier Piedra, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, conversó con Cooperativa sobre la falla en la transmisión eléctrica que dejó a más de 850 mil clientes sin luz en varias comunas de la Región Metropolitana.

El experto precisó que "estos cortes de suministro eléctrico no son tan comunes como los de la distribución", y explicó que "la energía eléctrica, que se genera en represas, termoeléctricas, parques solares, se transmite a través de líneas de alta tensión hacia los lugares de consumo. Y eso, se le llama transmisión".

"Como es esta, la que transfiere un gran volumen de energía a la ciudad, cuando falla afecta a muchos lugares al mismo tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, cuando alguien choca un poste y quedan dos o tres manzanas sin luz", dijo.

