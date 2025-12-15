Renunció el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico, Ernesto Huber

Ernesto Huber, director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), presentó su renuncia este lunes, pero su salida se concretará en marzo del próximo año.

"El Director Ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Sr. Ernesto Huber, informó al Consejo Directivo que dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026, contemplando un plazo adecuado para garantizar una transición efectiva en la dirección del organismo", explicó éste a través de un comunicado.

La entidad agradeció "el profesionalismo, la dedicación y el compromiso del Sr. Huber, quien al asumir este cargo impulsó una nueva estructura de la organización y un nuevo modelo de capacitación interno a través del Centro de Conocimiento".

En la misma nota, Ernesto Huber también agradeció "la confianza que me ha entregado el Consejo Directivo" y agregó que los desafíos operacionales y de mercado "seguirán aumentando en los próximos años y para ello disponemos de un sistema eléctrico que se ha ido planificando y adaptando para enfrentar los cambios que se vislumbran".

Polémica por datos incompletos

La salida de Huber se da en medio de la reciente polémica que afectó al CEN respecto a un estudio encargado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), enfocado en la base de datos utilizada para valorizar los activos de las empresas de transmisión durante el periodo 2020-2023.

Dicho análisis detectó que la información proporcionada por las empresas de transmisión contenía "datos incompletos o mal respaldados".

La situación generó fuertes críticas por parte del senador Juan Luis Castro (PS), que apuntó directamente a la responsabilidad del Coordinador eléctrico, al igual que su correligionario en la Cámara, el diputado Marcos Ilabaca (PS).