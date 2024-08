Timonel PS asemejó a eléctricas con isapres: "No cumplir es más barato y forma parte del negocio"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, comparó la industria de las eléctricas con la de la isapres, asegurando que les sale "más barato" no cumplir a cabalidad con sus obligaciones, y acusó que empresas como Enel y la Compañía General de Electricidad (CGE) entregan habitualmente un servicio deficiente.

El suministro de energía "es un mercado donde no hay competencia, donde todo es ganancia; y forma parte del negocio no cumplir, porque es más barato no cumplir, no podar los árboles, no soterrar (el cableado), pagar la multa, que hacer lo que hay que hacer", sostuvo la senadora en entrevista El Diario de Cooperativa.

"Y eso lo vimos por años en las isapres", asemejó, puesto que "el colapso del sistema de isapres viene provocado por años de que cobraban en exceso y preferían, en vez de adecuarse a lo que correspondía, seguir subiendo los planes y pagar las costas de los juicios, que eran muy pocos los que terminaban en tribunales".

En ese marco, adelantó que solicitará al Gobierno que revise no sólo la concesión de Enel, cuyo proceso de caducidad fue iniciado en la víspera, sino también la de CGE, que "tiene la provisión en Maule, donde llevamos cortes de varios días, y en O'Higgins", entre otras zonas del país.

"Hay un problema que ya no tiene que ver sólo con un temporal, sino con una falta de servicio habitual, e incluso puede haber responsabilidades penales", advirtió.

A una semana del sistema frontal, que llevó intensas lluvias e históricas rachas de viento a la zona centro y sur del país, aún hay 102 mil clientes sin suministro a nivel nacional, 58 mil de ellos en la Región Metropolitana, reportó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles pasadas las 09:00 de este jueves.

"Tenemos una falla importante del modelo y de quienes defienden al mercado como sacrosanto; el mercado también tiene graves problemas, y quienes dicen que el Estado es ineficiente, imagínense la ineficiencia que hemos visto aquí. ¿Qué habría pasado si Enel fuera una empresa estatal? ¿Cómo estarían bramando los defensores de las empresas y las privatizaciones? Estarían aullando", deploró.

