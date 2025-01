Catalina Cortés, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), detalló este miércoles en Cooperativa que la prolongación -por tres días consecutivos- de las altas temperaturas durante la noche pueden provocar una ola de calor nocturna.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la meteorológica detalló que "cuando los días alcanzan temperaturas altas o extremas, como 35°C y 36°C, la Región Metropolitana -y zona centro en particular- no tienden a ventilarse muy bien, por lo que no alcanza a disminuir la temperatura cuando ya nuevamente tenemos el incremento al día siguiente, por eso tenemos mínimas que han bordeado los 17°C , que es muy alto para la madrugada".

LEER ARTICULO COMPLETO