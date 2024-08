14:19 - | Delegado de La Araucanía, José Montalva : "Por eso es que hemos vuelto a llamar a la SEC para que les diga a las empresas que tienen que arreglar sus plataformas cuando llaman las personas que todavía no se les repone su servicio. Además, comunicar acerca de cuánto van a ser los plazos por territorio para reponer el servicio"

11:50 - | José Montalva, delegado presidencial de La Araucanía: Desde el terremoto que no existía un daño tan grande en la infraestructura eléctrica, pero eso no da ninguna justificación para que no se conteste cuando las personas llaman a las plataformas #CooperativaContigo