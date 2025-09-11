Fiestas Patrias: "Banda frontal" amenaza a la zona central
"Podrían caer algunas gotitas, tal como ocurrió el año pasado", advirtió el meteorólogo Andrés Moncada en Cooperativa.
Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), informó este jueves sobre la posible llegada de precipitaciones débiles durante la celebración de Fiestas Patrias en Santiago.
En conversación con El Diario de Cooperativa, el meteorólogo explicó que "hacia el 18 de septiembre, 19 sobre todo, se ve que está llegando una banda frontal bien debilitada a la Región Metropolitana".
"Así es que podrían caer algunas gotitas, tal cual ocurrió el año pasado, cuando también cayeron 0,5 milímetros en Santiago Centro", puntualizó.
No obstante, Moncada especificó que en esta ocasión "solamente el día 19 (de septiembre) podrían caer unas gotitas en Santiago".
El experto detalló que en comunas como Buin o Melipilla "podría acumularse un poquito más (de lluvia)", pero aclaró que serán "precipitaciones pasajeras y bien débiles".
#MeteochileBlog 📣 Lluvia en fiestas patrias: Los “dieciochos aguados” del pasado🇨🇱 Cada año recordamos los "18" en que las lluvias han sido unas "aguafiestas". ¿Pasa siempre? ¿Cuántas se han aguado?🤔🌧— MeteoChile (@meteochile_dmc) September 6, 2025
Aquí puedes leer todo el detalle👇🏼https://t.co/8m5XkXKTYf pic.twitter.com/xG9IxV2szD