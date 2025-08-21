Fuertes ráfagas de viento en distintas comunas de Santiago

Fuertes ráfagas de viento se registran la tarde de este jueves en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Usuarios en redes sociales reportaron fuertes vientos en comunas como Providencia, Quinta Normal y Maipú.

Viento fuerte acá en Providencia @Cooperativa pic.twitter.com/xq0UDNM2Kd — Viviana Coloma Arce (@vivi_coloma) August 21, 2025

Otra del viento en Providencia @Cooperativa pic.twitter.com/o4KOu1nau7 — Viviana Coloma Arce (@vivi_coloma) August 21, 2025

En Maipú, mucho viento a esta hora.

El humo del video es de un transformador que acaba de explotar pic.twitter.com/zeHL1rAp4P — Francisca Canseco (@franciscanseco) August 21, 2025

En Providencia, por ejemplo, la magnitud del viento provocó daños en un gomero.

El viento dobló un gomero en Manuel Montt, Providencia @Cooperativa pic.twitter.com/MpLkq9lsup — Viviana Coloma Arce (@vivi_coloma) August 21, 2025

El fenómeno se da en el marco de la llegada de un sistema frontal frío que promete traer bajas temperaturas, aguanieve y nieve en diversas zonas de la capital.