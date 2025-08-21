13:24 - | Alicia Cebrián: Tenemos 96 viviendas con daño menor hasta ahora -la mayoría concentrada en la Región Metropolitana- producto de filtraciones, anegamientos, voladura de techos o caída de árboles, y una vivienda con daño mayor en la Región de O'Higgins, por la caída de un árbol

13:17 - | Atención a automovilistas que van rumbo a San José de Maipo: sólo pueden subir hasta la plaza de la comuna, pues el resto de la ruta hacia arriba está habilitada sólo a residentes

12:55 - | Senapred no descarta que se registren tormentas eléctricas en las regiones de Valparaíso y O'Higgins

12:51 - | Directora del Senapred, Alicia Cebrián: Seguirá precipitando por el resto de la tarde en la RM, con distintas intensidades, y es posible que haya tormentas eléctricas en la precordillera también

12:49 - | Directora del Senapred, Alicia Cebrián: Es probable que este sábado, la RM tenga la mañana más fría en lo que va del año: en el sector del valle, podríamos registrar -3 o -4 grados, y en precordillera -8 grados, o incluso un poco menos

12:47 - | Directora del Senapred, Alicia Cebrián: Por ahora, estamos satisfechos con las empresas eléctricas, que se han puesto al día con una mejor preparación y una atención rápida de los cortes de suministro

12:47 - | Directora del Senapred, Alicia Cebrián: Ya se despejaron las rutas hacia Farellones y a San José de Maipo, pero esa condición puede cambiar durante el día

12:15 - | Pasadas las 11:00 horas fue reabierto el camino a Farellones, aunque el acceso a Valle Nevado permanece cerrado debido a la gran cantidad de nieve caída.

11:36 - | En tanto, llovió en La Serena y Coquimbo desde anoche hasta alrededor de las 9:00 horas, acumulando 8,5 y 10 milímetros de agua caída, respectivamente.

11:35 - | Hasta las 8:00 horas, en el Choapa se acumulaban 50 centímetros de nieve, mientras que en Limarí cayeron hasta 18 centímetros.

11:35 - | También se reportan nevazones en toda la cordillera de la Región de Coquimbo, así como desde Alcohuaz hacia adentro.

11:28 - | El último reporte de la SEC indica que la Región Metropolitana es la más afectada por los cortes de luz, con casi 40 mil clientes sin suministro, mientras que en La Araucanía, los hogares sin servicio disminuyeron a poco menos de 16 mil.

11:27 - | Además, 54 establecimientos educacionales del sector precordillerano de esa región suspendieron sus clases para este viernes, debido a las condiciones meteorológicas y a los cortes de luz en la zona, indicó la directora regional del Senapred, Catedrin Savaria

11:24 - | Senapred confirmó que la acumulación de nieve mantiene a 138 personas aisladas en La Araucanía: 100 en el sector Río Blanco de la comuna de Cunco, y otras 38 en el sector Voipir de Villarrica.

11:21 - | Si bien fuentes del Municipio de Lo Barnechea indicaron que se planeaba reabrir el camino a las 11:00 horas, todavía no hay novedades al respecto

11:19 - | Más de 100 vehículos tratan de entrar a Farellones esta mañana, cuando la ruta permanece cerrada por la acumulación de nieve

11:19 - | La nieve comienza a derretirse en el sector urbano de Lo Barnechea y Las Condes, sobre todo con los chubascos intermitentes

07:47 - | Balance Senapred: Parámetros de interrupciones de servicios de compañías eléctricas es equivalente a un día normal

07:46 - | Balance Senapred: Tránsito por la cuesta La Dormida en la Región de Valparaíso está cerrado por gran acumulación de nieve

07:45 - | Balance Senapred: En Coquimbo hay anegamientos de algunas vías

07:39 - | Poco más de 4.100 clientes de la Región Metropolitana se encuentran sin suministro eléctrico, mientras que en La Araucanía, los hogares afectados superan los 38.000, según el último balance de la SEC:

07:22 - | Se reporta nieve particularmente en el sector precordillerano, en comunas como San José de Maipo, Puente Alto -sobre todo en Las Vizcachas- Las Condes -sobre todo en San Carlos de Apoquindo.

00:39 - | Las comunas capitalinas más afectadas por los cortes de luz son Lo Barnechea, con 2.036 hogares sin servicio; La Florida, con 1.536; Ñuñoa, con 751; y Puente Alto, con 619

00:35 - | La SEC actualizó la cifra de hogares que se mantienen sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana: 10.433. Le siguen La Araucanía (3.161), Valparaíso (1.483) y O'Higgins (1.092)

00:09 - | En tanto, el delegado presidencial regional, Gonzalo Durán, dispuso, "producto de la gran cantidad de lluvia y la alta concentración de nieve, el cierre de la Cuesta Pie Andino, tanto por el lado de Colina como por el de Lo Barnechea, y el cierre de la Ruta G-21, que da camino a Farellones".

00:03 - | Para este viernes se esperan bajas temperaturas, y para el fin de semana, fríos récord: [Audio] A apretar los dientes: El frío en Santiago bordeará la mínima histórica #Cooperativa90 https://t.co/16IBpxcX7K pic.twitter.com/m29o0kSsB1 — Cooperativa (@Cooperativa) August 22, 2025

23:41 - | El Gobierno activó el Código Azul en diferentes comunas a lo largo de seis regiones de la zona central: Sistema frontal: Gobierno activó el Código Azul en seis regiones #Cooperativa90 https://t.co/kNzDrKdSrD pic.twitter.com/SsvCyHDOP3 — Cooperativa (@Cooperativa) August 22, 2025

23:36 - | Conforme a lo pronosticado, hubo caída de nieve y aguanieve en comunas de la zona oriente de la Región Metropolitana, como Lo Barnechea, La Florida y Puente Alto: #Cooperativa90 [Fotos] Nieve en Lo Barnechea: https://t.co/y3mhsQUTkL pic.twitter.com/G6W4dPu4pQ — Cooperativa (@Cooperativa) August 22, 2025