Lluvia intensa, pero corta: Santiago estará completamente despejado este sábado

El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, informó este viernes en Cooperativa que el cese de las lluvias en la Región Metropolitana y la zona central será en las próximas horas, para dar paso a un sábado "completamente despejado".

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, el experto adelantó que, tras un día de inestabilidad y fuertes vientos, el sector poniente de la capital verá el fin de las lluvias hacia las 19:00 horas, mientras que el oriente esperará hasta después de medianoche para un despeje total.

"Se van a mantener algunos chubascos solamente en cordillera y precordillera de Santiago, pero ya de madrugada los valles van a estar solamente con escasa nubosidad y en la mañana completamente despejado", pronosticó el experto.

Este despeje, sin embargo, traerá un descenso de las temperaturas: "Va a estar un poquito helado, porque la mínima va a descender a 4 grados", detalló el meteorólogo, que, de todas maneras, dio cuenta que "las máximas igual van a aumentar para mañana, lo que es bastante positivo".

Respecto a la próxima semana, se informó de un cambio drástico en las condiciones meteorológicas para Santiago y la zona central, con una notable alza de las temperaturas y la ausencia de nuevas precipitaciones significativas.

Se espera que para el miércoles, la capital alcance temperaturas entre los 28 y 30 grados.