Lluvias y tormentas eléctricas llegarán este viernes a Santiago

La Dirección Meteorológica de Chile pronosticó para este viernes precipitaciones e incluso tormentas eléctricas en la Región Metropolitana y otras zonas del centro del país, dejando atrás las "agradables temperaturas" de los últimos días.

"Para el viernes estamos esperando chubascos, que además vienen con una probabilidad de tormentas eléctricas para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, los que se van a producir principalmente en horas de la tarde", informó este martes en Cooperativa el meteorólogo Elio Brufort, quien de todas maneras precisó que "tormenta eléctrica se considera un desde un rayo", por lo que el evento no necesariamente será una "orquesta del cielo" iluminada por todas partes.

La alta probabilidad de estas tormentas se debe a la influencia de un "núcleo frío en altura" que impactará directamente la zona central, extendiendo su influencia incluso hasta el archipiélago Juan Fernández, advirtió el experto de la Dirección Meteorológica de Chile.