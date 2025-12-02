Los termómetros subirán hasta 34 grados este miércoles en la capital

La zona central del país vivirá una semana de altas temperaturas y cielos despejados, según informó Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Este martes, la jornada comenzó con una mínima inusualmente alta de 15 grados, anticipando un ambiente más cálido de lo habitual, que se proyecta alcanzar los 32 grados en la capital.

Mientras tanto, entre miércoles y jueves se estima el peak térmico, con valores que oscilarán entre 33 y 34 grados.

#BuenMartes | Para hoy altas 🌡️temperaturas máximas en la zona central.🌧️ Precipitaciones en la zona sur y austral del país.

Recuerda revisar el Sistema de Alerta Meteorológica #SAM en

🔗 https://t.co/7XoTvzc3Jm pic.twitter.com/kmhFEtbO8j — MeteoChile (@meteochile_dmc) December 2, 2025

Estas condiciones se replicarán en gran parte de la zona central y centro-sur, alcanzando también ciudades como Talca, donde se esperan temperaturas similares, explicó el experto.

En contraste, la costa tendrá un escenario distinto debido a la nubosidad baja, fenómeno que modera el calor y ayudará a disminuir ligeramente las temperaturas entre jueves y viernes en los valles interiores.

Respecto a la zona sur, los sistemas frontales continuarán desplazándose entre Los Lagos y el extremo austral. Punta Arenas será el punto más afectado, con una semana completa de precipitaciones y vientos que podrían alcanzar los 80 km/h.

Desde La Araucanía al norte, en cambio, predominarán las buenas condiciones meteorológicas, con estabilidad en la mayor parte de la semana.