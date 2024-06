16:36 - | [RADIO EN VIVO] Meteorólogo Andrés Moncada: No tenemos la capacidad tecnológicos para poder predecir los tornados

16:13 - | [RADIO EN VIVO] Coordinador de estudios de Déficit Cero, Clemente Larraín: En Chile no todas las personas tienen iguala acceso a una vivienda adecuada (...) eso es reflejo de las desigualdades que tenemos en la sociedad

16:05 - | Los planes maestros de Aguas Lluvias, por ejemplo en Curanilahue, considera esta planificación el desvío de algunos cauces cuando alcance una cota y se lleve el agua a inundar a zonas preestablecidas donde no haya daño para la población.

16:04 - | Presidente Boric desde el Biobío: Le encargué a la ministra de Obras Públicas, en particular, que el Plan Maestro de Aguas Lluvias esté listo a la brevedad , y no va a pasar de agosto antes de que esté con nuestra firma en esto

16:03 - | Presidente Boric desde el Biobío: Hay trabajo por hacer en particular en materia de planificación territorial. Cunanilaue es una ciudad que no se planificó propiamente tal, y de hecho la expansión que está teniendo hoy día con cerca de 52 tomas no está teniendo la planificación adecuada para poder enfrentar situaciones de estas características