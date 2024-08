11:16 - | Hernán Calderón, presidente de Conadecus: Si el Procedimiento Voluntario Colectivo no tiene éxito, podemos demandar. Si tiene éxito, se cierra y concilia en ese procedimiento. Sernac abrió el PVC y hoy día no podemos demandar

10:08 - | Ministro Pardow luego de que Enel cumpliera compromiso diario con el Gobierno: "Como se ha cumplido el requerimiento formalizado el día de ayer, nos vamos a mantener en esta etapa administrativa. El cumplimiento no significa que el proceso de caducidad termina; significa que se mantiene en esta etapa y no se mueve a la siguiente etapa, que es la etapa adversarial"

23:18 - | Dirigente de la Villa Santa Adela: "No tenemos respuesta, no hemos sido visitados, no nos han dicho nada sobre los cambios de postes y creemos que esto no va a ser corto. Y así ha sido la tónica, porque esta es una villa muy antigua y ahí hay un problema: son muchísimos adultos mayores que están sin luz. La verdad que estamos todos muy molestos"