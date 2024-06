13:31 - | " La situación del anegamiento se ha ido endureciendo, en función de que hay proyectos inmobiliarios nuevos que no contaron con la mitigación de aguas, y que es una boleta que finalmente los vecinos nos cobran en función de que si es algo que pasa un año, se sabe que va a pasar el otro, y así. Nosotros decimos acá que se soluciona ahora con la voluntad política, con el financiamiento , y con una obra que va a resolver esta problemática", sostuvo el alcalde Ítalo Bravo

13:18 - | "No podemos tomar y volver a la normalidad el lunes como si aquí no hubiese pasado nada, porque tenemos establecimientos educacionales que están humedecidos, tenemos establecimientos educacionales que ingresó agua, tenemos establecimientos educacionales que no tienen las condiciones para volver a clases el lunes", agregó Boris Chamorro, alcalde de Coronel