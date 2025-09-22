Trombas marinas y tornado dejaron decenas de viviendas dañadas en Biobío y Maule

Las Fiestas Patrias en el sur de Chile estuvieron marcadas por un intenso sistema frontal que provocó fuertes vientos, granizadas y trombas marinas en la Región del Biobío, además de un tornado en Linares, en la Región del Maule, que dejó decenas de viviendas dañadas.

En la costa del Biobío, una tromba marina tocó tierra en la Caleta Lenga, en Hualpén, y en la desembocadura del río Biobío en Boca Sur, lo que afectó casas en San Pedro de la Paz.

🔴 CHILE :📹 🌪️ MASSIVE F-0 TORNADO HIT SAN PEDRO DE LA PAZ ,

afternoon, Sept. 20.

The tornado originated near the stsrt point of Biobío River and moved toward Candelaria, where it caused damage to homes.#Ultimahora #Tornado #Tornade #Tormenta pic.twitter.com/Gyqcy5bKcG — LW World News 🌍 (@LW_WorldNews) September 20, 2025

Vecinos relataron los momentos de terror vividos cuando árboles cayeron sobre sus viviendas y techumbres fueron arrancadas por el viento. "Fue todo superestrepitoso, fuerte. En un momento pensamos que nuestra casa iba a salir volando por el viento porque no teníamos noción de que venía una tromba marina", contó Nayaret Riquelme, una de las afectadas.

Su vecino, Cristián Vera, agregó que "comenzó este viento descomunal, cayeron los árboles (...) nuestra casa quedó cubierta por distintos objetos que cayeron. Fueron minutos de terror".

El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, informó que el municipio coordinó el apoyo hacia estas familias afectadas: "Se pusieron en contacto con ambas familias. Una de ellas lo que requiere son retiros de escombros y de árboles, lo que estará ocurriendo dentro de las próximas horas, ya que se están ordenando las cuadrillas para poder concurrir al lugar".

"La otra familia tenía algunos problemas con techumbres, por lo que se está entregando estos materiales para que puedan ser reparados. También había una miembro de la familia que estaba embarazada, por lo que necesitaba algunos enseres, con lo que se entregó aportes en alimentación, en colchones y también en gas para que puedan tener calefacción durante estos días", agregó el alcalde.

En paralelo, en Linares se reportaron más de 150 viviendas dañadas por un tornado, además de cortes de electricidad y afectaciones a la red vial. El alcalde Mario Meza criticó la falta de presencia de autoridades centrales en la zona y pidió mayor ayuda estatal para reparar techumbres antes del retorno de las lluvias.